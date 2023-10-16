Москва, 16 октября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Жители ещё трёх российских городов потребовали отмены концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Как стало известно ИА Регнум 16 октября, видеть исполнительницу не хотят в Ижевске, Новосибирске и Пензе.

Дарья Драй ИА REGNUM

Жители Пензы обратились к губернатору с требованием запретить концерт группы из-за конфликта мнения Арбениной с официальной позицией России по палестино-израильскому конфликту. Как отметили горожане, своей новой песней певица заняла сторону Израиля в то время как Россия соблюдает нейтралитет.

В Новосибирской области местные депутаты получили обращения, в которых жители напомнили о высказываниях Арбениной против проведения специальной военной операции и о песне «Не молчи», текст которой также можно трактовать в таком ключе.

Горожане Ижевска попросили правительство не предавать российских военных в зоне СВО выступлением «Ночных снайперов», которые гастролируют по стране в честь 30-летия группы. Сама Арбенина заявила, что концерты якобы будут проходить, пока она сама не прекратит петь.

Одним из последних отменённых выступлений группы стал концерт в Ледовом дворце в Йошкар-Оле 18 октября. Лидер «Ночных снайперов» назвала это «диверсией против граждан России» и пообещала разобраться в ситуации. Об отмене мероприятия сообщил министр культуры региона Константин Иванов.

Как сообщало ИА Регнум, в региональном отделении «Русской Общины» в ХМАО пообещали сделать всё, чтобы не допустить проведение концерта «Ночных снайперов», запланированного на октябрь в Сургуте. Представители организации планируют связаться с руководством Ледового дворца спорта и организаторами мероприятия, готовят обращения в силовые структуры и петиции в соцсетях. В то же время глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил в Генпрокуратуру просьбу о проверке Арбениной по статье о дискредитации Вооружённых сил России по причине того, что она выступает против СВО.

Несмотря на это, Арбенина продолжает выступать на территории России, но всё чаще сталкивается с отменой концертов. Мэр Чебоксар Денис Спирин 5 апреля сообщал, что концерт «Ночных снайперов» отменён.