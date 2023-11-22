Томск, 22 ноября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. В Томске концерт певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной отменили из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника департамента по культуре Томской области Елену Шагову.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Диана Арбенина

«У Дворца спорта был договор с продюсерской компанией о проведении на его площадке концерта Арбениной. Когда о концерте стало известно, к нам и во Дворец стали поступать обращения от населения с жалобами на, как утверждалось, некорректные высказывания певицы по текущей ситуации. В итоге Дворец спорта принял решение не проводить концерт», — цитирует издание Шагову.

По словам Шаговой, руководство площадки и департамент по культуре пытались объяснить, что певица до этого выступала в других российских городах, на одном из которых певица даже спела с супругой участника СВО, однако жители продолжали писать жалобы.

Перед этим концерт Арбениной отменили в Саратове. Тогда причины, по которым отменено мероприятие, не уточнялись.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября жители трёх российских городов потребовали отмены концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Певицу не захотели видеть в Ижевске, Новосибирске и Пензе. Во всех трёх городах жители напомнили местным властям, что исполнительница выступала с критикой СВО.

Сама исполнительница 17 октября призвала жителей России прекратить требовать отмены её концертов. Она также назвала требования россиян об отмене её выступлений «диванным пинг-понгом».

Лидер группы «Ночные снайперы» неоднократно критически высказывалась против специальной военной операции на Украине. Кроме того, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Арбенина, выступая с концертом в Киеве, попросила прощения за своих российских коллег и выразила единство с украинским народом.