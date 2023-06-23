Москва, 23 июня, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Ростове-на-Дону потребовала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Об этом 23 июня сообщает Telegram-канал Mash.

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Отмечается, что Стенякина написала письмо директору культурно-спортивного комплекса «Экспресс», в котором 27 июня должен состояться концерт.

Она отметила, что у Арбениной целый список дискредитирующих Россию высказываний: от недовольства присоединением Крыма в 2014 году до негативной оценки специальной военной операции.

По мнению депутата, концерт разрешать нельзя, поскольку артисты с такой риторикой не имеют морального права зарабатывать на выступлениях в России.

Как передавало ИА Регнум, в апреле концерты группы «Ночные снайперы» стали один за другим отменять в России. Так, отменили запланированные на апрель выступления Арбениной в Ульяновске, Чебоксарах, Перми, Уфе, Ижевске, Казани. Причиной, как сообщалось в СМИ, стала негативные высказывания певицы в отношении российской спецоперации на Украине.

По высказываниям певицы в Генпрокуратуру поступило заявление с просьбой о проверке их содержания на дискредитацию российской армии. Инициатором запроса стал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В конце мая концертный директор «Ночных снайперов» Александра Рерих опровергла сообщение об отмене концертов в Нальчике, Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре, запланированные в июне. Также в июле у Арбениной запланировано выступление в Москве.

Сама Арбенина заявила, что не покидала Россию и не собирается. Она опровергла сообщение об отъезде, которое распространил ряд Telegram-каналов. По её мнению, там выдают свои фантазии за действительность. Певица подчеркнула, что оставаясь в стране, разделяет сложившуюся ситуацию.