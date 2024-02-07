Владивосток, 7 февраля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Мэр Владивостока Константин Шестаков, который до этого высказывался против отмены концертов, отправил организаторам письмо с просьбой отменить выступление Кристины Орбакайте, а также предстоящий концерт Дианы Арбениной в городе. Об этом ТАСС сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока.

РИА Новости / Владимир Астапкович

«Главой Владивостока инициировано и направлено письмо организаторам концертов артисток Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной, в котором рекомендуется отменить данные концерты в городе»,— сообщили в администрации города.

Основанием для такого решения стало обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России» с требованием отменить выступления в городе воинской славы Владивостоке Орбакайте и Арбениной.

«Окончательное решение об отмене выступления должно быть принято организатором концертов с учетом всех обстоятельств и общественного мнения», — добавили в МЦУ Владивостока.

Концерт Орбакайте должен состояться 19 марта. Выступление Арбениной запланировали во Владивостоке на 27 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля местная администрация отказывалась отменять концерт Орбакайте. В мэрии уточняли, что Орбакайте не иноагент, а её репертуар соответствует законодательству.

Власти напоминали, что руководство города может согласовывать только проведение мероприятий со свободным входом, к которым не относится концерт Орбакайте.

В свою очередь, 19 января также после обращения общественников запланированный на март концерт Орбакайте отменили в Улан-Удэ. Такое решение приняли с учётом мнения граждан и общественности.

Также бурятское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» призывало отменить выступление артистки в регионе. Общественники недовольны тем, что певица проживает в США и в Россию приезжает по случаю. Помимо этого, Орбакайте не высказала свою позицию по поводу проведения спецоперации.

Организатор концертов певицы Сергей Зайцев заявил, что обращение активистов, требующих отмены её шоу в России, нарушает права зрителей и препятствует коммерческой деятельности.

Также концерты Орбакайте отменили Иркутске и Красноярске. Мероприятия должны были состояться 12 марта во Дворце спорта «Труд» и 7 марта. В министерстве культуры Иркутской области попросили обращаться за разъяснениями к организаторам выступлений певицы. В администрации площадки заявили, что отказали организаторам в предоставлении зала из-за назначенного на эту дату футбольного матча.

19 января власти Владивостока также направляли организаторам просьбу отменить концерт Арбениной. Продажи билетов приостанавливали.

О таком решении попросили горожане, которые называли певицу «противником СВО».

Муниципальный центр управления (МЦУ) Владивостока ответил, что Арбенина официально не является иноагентом или релокантом, деятельность её группы не запрещена, а творческий репертуар соответствует цензуре.

24 января городские власти отмечали, концерт Арбениной во Владивостоке состоится, так как выступление согласовали с Минюстом.

16 октября жители трёх российских городов требовали отменить концерты Арбениной и группы «Ночные снайперы». Певицу не захотели видеть в Ижевске, Новосибирске и Пензе. Во всех трёх городах жители напомнили местным властям, что исполнительница выступала с критикой СВО.

Сама исполнительница 17 октября призвала жителей России прекратить требовать отмены её концертов. Она также назвала требования об отмене её выступлений «диванным пинг-понгом».