Ханты-Мансийск, 14 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Активисты регионального отделения организации «Русская Община» в ХМАО пообещали сделать всё возможное, чтобы не допустить проведение концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, который запланирован на октябрь в Сургуте. Об этом 14 августа сообщило издание «Вестник Сургутского района».

Артем Геодакян/ТАСС Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина

Отмечается, что соответствующее обсуждение активисты ведут в своём чате. По их словам, они сделают всё возможное, чтобы не допустить 23 октября выступление вокалистки «Ночных снайперов» в Ледовом дворце спорта Сургута.

«Нужно сделать всё, чтобы отменить концерт данного персонажа, и привлечь организаторов, о чём вообще думают люди, да ещё и Ледовый дворец спорта — большой вопрос. Пока наши парни гибнут на фронте, они дают врагам выступать у себя на сцене и зарабатывать деньги», — приводит издание слова активистов.

Отмечается, что представители «Русской общины» намерены связаться с руководством Ледового дворца спорта, а также организаторами концерта Арбениной. Кроме этого, активисты готовят обращения в силовые структуры, петиции в социальных сетях и видеообращение с требованием отменить выступление певицы.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил в Генеральную прокуратуру просьбу о проверке Дианы Арбениной по статье о дискредитации Вооруженных сил. Он отметил, что Арбенина выступает против СВО.

Кроме того, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Арбенина, выступая с концертом в Киеве, попросила прощения и выразила единство с украинским народом.

Несмотря на свою позицию, певица до настоящего времени ведёт гастрольную деятельность в России. Однако всё больше городов отменяют её концерты. 5 апреля мэр города Чебоксары Денис Спирин сообщил, что концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» отменён. Вслед за Чебоксарами Пятигорск анонсировал отмену выступления артистки.