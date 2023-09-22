Материалы с тегом «Андрей Картаполов»
В Госдуме рассказали о правилах осеннего призыва
В Госдуме 22 сентября рассказали о правилах осеннего призыва в 2023 году. По словам главы комитета по обороне Андрея Картаполова, призыв пройдёт, как и проходил ранее, призывники получат привычные бумажные повестки, а электронные могут прийти только в тестовом режиме как дубликат бумажных. Он...
22 сентября 2023
Картаполов заявил, что необходимости в мобилизации нет
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком появившийся в Сети якобы приказ Минобороны о проведении дополнительной мобилизации в России. По его словам, речь об этом не идёт. «Сегодня необходимости нет, сегодня идёт активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках...
5 сентября 2023
В Госдуму внесут законопроект о тюремных сроках за уклонение от мобилизации
Депутаты Госдумы осенью могут рассмотреть законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, заявил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, правительство поддержало инициативу. Так, предлагается назначать наказание за это...
4 августа 2023
В России меняются правила призыва в армию. Главное
В Госдуму внесены поправки об увеличении призывного возраста до 30 лет. В случае принятия соответствующего законопроекта, уже одобренного думским комитетом по обороне, нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года. Поэтапного повышения призывного возраста инициатива не предусматривает. Верхний...
25 июля 2023
В Госдуме объяснили решение о поднятии планки призывного возраста
Необходимость повышения призывного возраста в России связана с сегодняшними реалиями и необходимостью совершенствовать систему. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 июля заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев. «Изначально позиция Минобороны...
25 июля 2023
В Госдуме объяснили повышение призывного возраста до 30 лет
Введение призывного возраста с 18 до 30 лет связано с демографической ситуацией и нацелено на обеспечение стабильного числа призывников. Об этом «Интерфаксу» 25 июля заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что...
25 июля 2023
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста будет поэтапным
Повышение призывного возраста в России до 30 лет будет происходить поэтапно. Об этом 24 июля заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Она [верхняя граница призывного возраста] будет поэтапно [повышаться]. Начиная с 2024 года будет сдвигаться на год», — сказал он...
24 июля 2023
В Госдуме заявили, что продолжительность срочной службы в РФ не изменится
Продолжительность срочной службы в России будет по-прежнему составлять один год, потому что никакой необходимости в том, чтобы срочники служили два года, нет, заявил журналистам 21 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Не надо два года служить. В этом нет никакой необходимости...
21 июля 2023
Картаполов: новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва
Новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года. Об этом 21 июля заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он рассказал, что во втором чтении в законопроект о повышении призывного возраста срочной службы внесена поправка. Она подразумевает, что...
21 июля 2023
Картаполов рассказал о проекте закона о повышении призывного возраста
Проект о поэтапном повышении призывного возраста предусматривает границы с 18 до 30 лет, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года. «Главное — то, что верхний предел это 30 лет, нижний предел...
21 июля 2023
В Москве организуют выставку разбитой в зоне СВО техники НАТО
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 12 июля поручил главе комитета по обороне Андрею Картаполову организовать выставку разбитой российскими военными в ходе спецоперации на Украине военной техники НАТО. Предлагается разместить поражённые объекты у посольств стран, поставивших их Киеву. Володин...
12 июля 2023
В Госдуме заявили, что Пригожин отказался подписывать контракт с Минобороны
Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отказался от подписания контракта с Министерством обороны России, после чего его уведомили о том, что частная структура прекратит участие в спецоперации. Об этом 29 июня рассказал журналистам глава комитета Госдумы по обороне...
29 июня 2023
В Госдуме заявили о необходимости закона для регулирования деятельности ЧВК
В России необходимо принять закон, регулирующий деятельность частных военных компаний (ЧВК). Об этом 25 июня заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Ведомостям». На вопрос, могут ли в ближайшее время подготовить и принять закон, регулирующий деятельность ЧВК...
25 июня 2023
В Госдуме заявили об отсутствии необходимости новой мобилизации
Необходимости в проведении мобилизации в России сегодня нет. Об этом 8 июня заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьёв Live». «На сегодня необходимости в мобилизации нет», — сказал он. Также депутат объяснил разницу между повесткой в военкомат и СМС-сообщением. По...
8 июня 2023
Глава МЧС Куренков вылетел в Курган из-за масштабных пожаров в регионе
Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курганскую область в связи с охватившими регион масштабными природными пожарами. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба НУ МЧС по региону в своём Telegram-канале. Уточняется, что вместе с главой МЧС России вылетели специалисты центрального аппарата...
8 мая 2023
В России весной могут в тестовом режиме разослать электронные повестки
Во время весеннего призыва в России в тестовом режиме могут быть разосланы электронные повестки. Об этом 19 апреля рассказал депутат Государственной думы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов. «В этот [весенний] призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме», —...
19 апреля 2023