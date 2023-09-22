Москва, 22 сентября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. В Госдуме 22 сентября рассказали о правилах осеннего призыва в 2023 году. По словам главы комитета по обороне Андрея Картаполова, призыв пройдёт, как проходил ранее, призывники получат привычные бумажные повестки, а электронные могут прийти только в тестовом режиме как дубликат бумажных.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Он напомнил, что новые цифровые нормы призыва планируется полноценно ввести только после старта работы реестра воинского учёта, которым занимается Министерство цифрового развития, а это, по официальной информации, не ранее 2025 года. Картаполов указал, что в стране существуют регионы, которые физически ещё не готовы к запуску такой системы.

«Но при этом необходимо протестировать работу реестра там, где это возможно сегодня. Поэтому в тех регионах, где нужная инфраструктура уже есть, могут приходить электронные повестки», — сказал он.

При этом Картаполов особо подчеркнул, что электронные повестки только дублируют традиционные, которые по-прежнему остаются основным документом призыва на военную службу.

Единственным отличием грядущего осеннего призыва станет повышение штрафа за неявку по повестке без уважительной причины до 30 тыс. рублей (с трёх тысяч рублей). Эта норма вступает в силу с началом призыва, с 1 октября 2023 года. Штраф может получить призывник, получивший повестку, но никак после этого себя не проявивший, отметил глава оборонного комитета. Картаполов напомнил, что закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет вступит в силу с 1 января 2024 года.

Традиционно осенний призыв начинается в России 1 октября. Набор в Вооружённые силы организуется дважды в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Официально жители 24 муниципальных образований пяти субъектов России (Якутия, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, Чукотский автономный округ) призываются только летом из-за возможных проблем с транспортом в осенне-зимний период.

Так, в июле 2023 года Минобороны России отчиталось о завершении весеннего призыва на срочную службу, призвав в российские воинские формирования 147 тыс. человек. Для их транспортировки задействовали 14 авиарейсов армейской авиации, девять воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, свыше двух тысяч вагонов в составе пассажирских поездов и автотранспорт воинских частей. Призывники могли выбрать военную службу в различных видах вооружённых сил и родах войск согласно состоянию здоровья и результатов психологического отбора.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в Госдуму внесли поправки касательно военной службы. Так, в них включили повышение призывного возраста до 30 лет, повышение предельного возраста пребывания в запасе отдельных категорий россиян, правила службы по контракту, размеры штрафов и другие изменения. В беседе с ИА Регнум полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбы и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней.