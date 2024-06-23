Москва, 23 июня, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Россия может скорректировать ядерную доктрину на фоне роста вызовов и угроз, в том числе изменить время принятия решения о применении ядерного оружия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он отметил, что возможные изменения зависят от перемен в военно-политической обстановке. Доктрина отражает реакцию на то, что происходит вокруг России.

«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», — приводит слова Картаполова издание aif.ru.

По его словам, конкретный разговор на эту тему вести преждевременно.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам президент Владимир Путин допустил внесение изменений в ядерную доктрину. Он пояснил, что это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

Глава государства напомнил, что стратегические ядерные силы всегда находятся в состоянии полной боевой готовности, поэтому Москву мало беспокоит происходящее в странах Запада. Тем не менее Россия внимательно наблюдает и в случае роста каких-то угроз будет готова адекватно отреагировать.

В марте Путин заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии. Он подчеркнул также, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.