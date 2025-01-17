Москва, 17 января, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и депутат ГД Андрей Луговой призвали Следственный комитет РФ проверить деятельность бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщил 17 января Картаполов.

Евгений Биятов/РИА Новости Анатолий Чубайс

«Направили совместно с депутатом Государственной думы А. К. Луговым запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Глава комитета Госдумы по обороне также проинформировал, что вместе с Луговым попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова поручить его ведомству предоставить информацию о материалах, касающихся расследований в отношении Чубайса.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию. Спикер напомнил, что Чубайс на посту главы «Роснано» заявлял о необходимости отдать электроэнергетику «частникам», чтобы добиться наращивания мощностей, и отметил, что в электроэнергетике, в отличие от атомной или гидроэнергетики, никакого увеличения мощностей не произошло.