Алтай, 6 июля, 2007, 22:47 — ИА Регнум. На состоявшейся сегодня, 6 июля, сессии Госсобрания Республики Алтай депутаты утвердили членов республиканской избирательной комиссии, которые делегируются в состав комиссии парламентом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, из 13 претендентов Госсобрание избрало 7 членов комиссии. Еще семерых человек в комиссию должно делегировать правительство республики.

В состав избиркома были избраны нынешний председатель комиссии Евгений Мешкинов, редактор газеты "Сельская новь" из Шебалинского района Надежда Петухова, управделами администрации Усть-Коксинского района Александр Решетнев, представитель партии "Справедливая Россия" Валерий Снитко, руководитель теруправления казначейства по Усть-Канскому району Роза Сюнушева, представитель " Единой России " Дмитрий Черкасов, а также Галина Зайченко.

Полномочия ныне действующей комиссии истекают в июле. Большинство избранных сегодня членов комиссии входили в ее прежний состав. До конца месяца комиссия должна провести оргсобрание и сформировать руководящие органы.