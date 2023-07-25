Москва, 25 июля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Необходимость повышения призывного возраста в России связана с сегодняшними реалиями и необходимостью совершенствовать систему. Об этом корреспонденту ИА Регнум 25 июля заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Изначально позиция Минобороны заключалась в том, что с учётом опыта прошлогодней частичной мобилизации и событий в рамках специальной военной операции система должна совершенствоваться. И вопросы обороноспособности и национальной безопасности страны должны решаться в приоритетном порядке. Кроме того, дали о себе и знать и местами вполне обоснованные претензии общества к работе военкоматов», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что изначально позиция Минобороны РФ состояла в том, что призывной возраст нужно постепенно установить в границах 21-30 лет.

«Однако на прошлой неделе коллега Картаполов сказал, что 18-30 тоже хорошо. Я с ним, скорее всего, не соглашусь. Я считаю, что 21 год — это лучше, чем отправлять в систему срочной службы 18-летних ребят», — добавил Хамзаев.

В свою очередь полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбы и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней.

Другой военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин объяснил, что менять границы призывного возраста приходится в том числе и из-за того, что в России в 1990-е и отчасти в «нулевые» годы рождаемость снизилась, а стало быть, сократился и контингент лиц призывного возраста. Плюс есть много ограничений по здоровью.

«Поэтому этот люфт в три года (повышение призывного возраста с 27 лет до 30 — прим. ИА Регнум) позволит решить вопрос набора, который, кстати, год от года сокращается. Потому что ставка у нас идёт на контрактную службу. Но армия увеличивается. Вместо миллиона будет полтора миллиона. Появится возможность наполнить войска качественным и здоровым пополнением. Военкоматы смогут набрать нужное количество срочников», — сказал Дандыкин.

Кроме того, как полагает эксперт, в армии появится больше людей с высшим образованием.

Ранее сообщалось о том, что в России призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Такие изменения предполагают поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста. Этот документ уже успели поддержать в комитете Госдумы по обороне. Изменения не предполагают, что верхняя граница призывного возраста начнёт меняться поэтапно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, повышение призывного возраста до 30 лет будет совершаться поэтапно, начиная с 2024 года.

Кроме того, он заявил, что продолжительность срочной службы в России, как и прежде, составит один год, так как нет никакой необходимости в том, чтобы срочники служили два года, поскольку «современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода».

Кроме того, в России начал действовать закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе граждан с воинскими званиями. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.