Москва, 17 декабря, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Полиция проверяет информацию о минировании автомобиля председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов

О заложенном взрывном устройстве экстренным службам сообщил неизвестный. Он заявил, что установил бомбу под нижней частью транспортного средства и что до взрыва якобы остаётся два часа.

По информации Telegram-канала Mash, машина марки Land Rover, которую обследуют специалисты-взрывотехники, припаркована в Ружейном переулке в Москве. На месте также находятся сотрудники Росгвардии и полиции.

Информация о заложенной бомбе появилась после того, как Картаполов выразил уверенность, что организаторы и исполнители убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будут наказаны.

Как сообщало ИА Регнум, Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва, который прогремел рано утром 17 декабря у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Взрывное устройство, которые сработало на Рязанском проспекте в Москве, было заложено в самокат, стоявший у подъезда, в котором жил Кириллов.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв проинформировал, что российские следователи подозревают украинские спецслужбы в причастности к убийству генерал-лейтенанта. Депутат напомнил, что накануне СБУ предъявила обвинения начальнику войск РХБЗ. Он выразил мнение, что Киев пошёл на это ради усиления пропагандистского эффекта.