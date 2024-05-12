Москва, 13 мая, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны вместо Сергея Шойгу принесёт Вооруженным силам России «только пользу». Такое мнение озвучил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Leonrid Андрей Белоусов

Белоусов ранее занимал пост первого вице-премьера, является членом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Кандидатуру внёс президент — Верховный главнокомандующий. Соответственно, это решение абсолютно выверенное и обоснованное, соответствует ситуации, в которой находятся наши вооруженные силы», — пояснил Картаполов.

Он добавив, что смена главы Минобороны принесёт для спецоперации только пользу.

«Кроме пользы я от этого решения ничего не ожидаю», — цитирует Картаполова «Парламентская газета».

Как сообщало ИА Регнум, президент предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова.

С 2012 года по настоящее время Министерство обороны возглавляет Сергей Шойгу.

Белоусов в 1981 году закончил экономический факультет МГУ. В 2012–2013 годах занимал пост министра экономического развития России, в 2013–2020 годах — должность помощника президента, с 2020 года — пост первого вице-премьера.

Кандидатуры на должности вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а 14 мая состоится пленарное заседание, на котором будут обсуждаться кандидатуры на должности министров.

Владимир Путин 12 мая предложил Совету Федерации переназначить глав нескольких силовых и других министерств.