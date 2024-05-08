Москва, 8 мая, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Возможная отправка литовских солдат на Украину не затруднит России выполнение задач специальной военной операции, но добавит проблем самой Литве, заявил 8 мая глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Alfredas Pliadis/Global Look Press

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию газеты Financial Times, которое ранее со ссылкой на премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните сообщило, что Вильнюс готов отправить своих военных на Украину «в целях обучения». Киевский режим пока не просил Литву об отправке войск, уточнялось в публикации.

«Никак не повлияет, ничем не затруднит выполнение задач специальной военной операции, кроме проблем для самой Литвы, ничего больше не будет», — сказал Картаполов «РИА Новости».

На контролируемой киевским режимом территории уже давно находится значительное число иностранных военных инструкторов, напомнил глава комитета. Если с этими военными «что-то случится», это будет на совести руководителей соответствующих стран, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, о возможной отправке войск на Украину ранее заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон. Эти свои высказывания он объяснил желанием создать России «стратегическую неопределённость».

6 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе указанные слова Макрона, а также высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

В тот же день Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.