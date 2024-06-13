Москва, 13 июня, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Возможное принятие Арменией решения о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности не отразится на обороноспособности блока, а лишь скажется на боеспособности республики. Об этом 13 июня заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Асатур/Есаянц Sputnik/РИА Новости Никол Пашинян

«Это скажется только на обороноспособности Армении и больше ни на чем, поэтому, безусловно, решение это за армянской стороной», — процитировало его слова МК.RU.

Парламентарий отметил, что такое решение будут принимать действующие власти республики, которые, по его мнению, не руководствуются интересами народа Армении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика выйдет из ОДКБ, когда сочтёт нужным, и уже не вернётся в организацию. Позднее глава МИД Арарат Мирзоян заявил, что Пашинян не говорил, что страна выйдет из ОДКБ, а только отмечал, что Ереван самостоятельно решит, когда это сделать.

Глава правительства Армении 13 июня назвал следующим логическим шагом после заморозки членства страны в ОДКБ выход из организации. По его словам, Ереван самостоятельно решит, когда это сделать.

В марте Пашинян уже заявлял, что Армения может выйти из ОДКБ, если организация не определится с тем, что считать суверенной территорией страны. Однако в мае, в ходе делимитации границы с Азербайджаном Ереван уступил четыре приграничных села.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 июня заявил, что Москва будет прояснять позицию Еревана по ОДКБ. Он уточнил, что Россия продолжит придерживаться партнёрских и союзнических отношений с Арменией, которая в них также заинтересована.