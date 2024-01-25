Оренбург, 25 января, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области обнародовал в Telegram-канале список погибших членов экипажа военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого украинскими военными 24 января. Он не содержит имён — только фамилии и должности: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирёв, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Опубликован также видеокадр момента крушения воздушного судна в Белгородской области.

Telegram-канал аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Момент крушения Ил-76 в Белгородской области после атаки ВСУ

В сообщении сказано о невосполнимой потере для всех.

«Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти», — подчеркнули власти региона.

Члены экипажа

Как пишет RT, один из погибших членов экипажа — помощник командира Чмирёв — был из династии военных лётчиков. В прошлом году он окончил военное лётное училище. Дед погибшего — полковник, лётчик 1-го класса, а отец — пилот военной авиации.

Ранее губернатор Тамбовской области Максим Егоров оповестил, что командиром воздушного судна, перевозившего украинских пленных, былуроженец Тамбова Станислав Беззубкин и что экипаж совершил подвиг.

«Лётчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново, чтобы не пострадали гражданские», — подчеркнул тамбовский губернатор.

Произошедшее он назвал подлым и трусливым ударом в спину от представителей киевской хунты и высказал уверенность, что виновные по полной ответят за преступление. От имени всех жителей Тамбовщины губернатор Максим Егоров принёс соболезнования родным и близким всех членов героического экипажа.

«Вечная память погибшим!» — подчеркнул он.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя видео с места происшествия, отметил, что лётчики до последнего отводили самолет от населённого пункта.

«Это чётко видно на кадрах — они левой нисходящей спиралью отворачивали от населенного пункта», — пояснил Балицкий.

Пленные ВСУ

Всего на борту Ил-76 было 74 человека, 65 из которых — пленные бойцы ВСУ. Их везли на обмен.

Журналист, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала список с 65 именами украинских военных, которые погибли в результате теракта киевского режима. Все — мужчины в возрасте от 21 до 52 лет. Позднее она уточнила, что опубликованные ею списки украинских военнопленных киевские власти согласовали ещё три дня назад.

Одним из погибших при крушении пленных был Сергей Тарасов, которого спасли российские военные.

Боец служил в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, но оказался брошен своими и четыре дня выживал на морозе. Сначала бойцу оказывали помощь российские военные, а потом ему помогали в донецком госпитале.

«Прятался, пока не отморозил ноги, четыре дня. Был голодный, вышел, попросил покушать и сдался в плен», — рассказал тогда украинский военный.

Также среди погибших, по данным ИА Регнум, оказался военнопленный 26-летний Богдан Дудяк. Он также сдался в плен в 2022 году. Боец со слезами на глазах призывал Киев к миру. Он заявлял, что Украина посылает людей на передовую как мясо и никого не жалеет.

Реакция Киева и его «партнёров»

В то время как Белый дом заявил отказался комментировать крушение российского военно-транспортного самолёта с военнопленными ВСУ на борту, в ООН известили, что осведомлены о катастрофе с российским Ил-76 под Белгородом, и выразили сожаление в связи с гибелью людей. Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для прессы 24 января отмечал, что международная организация готова предоставить докладчика на срочное заседание Совета Безопасности из-за сбитого военно-транспортного самолёта, перевозившего пленных из числа Вооруженных сил Украины, если будет запрос от членов Совбеза ООН.

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН, сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге 24 января. Однако Франция, председательствующая сейчас в СБ, отклонила запрос.

Ничего внятного о произошедшем не смог сказать до сих пор Владимир Зеленский. Отметив накануне, что Украина будет настаивать на международном расследовании причин крушения Ил-76, он пообещал, что выяснением судьбы всех пленных займётся Главное управление разведки министерства обороны Украины. Также он якобы дал поручение министру иностранных дел «проинформировать партнеров об имеющихся у Украины данных».

Изменения претерпел лишь рабочий график Зеленского: 25 января он отменил все мероприятия по случаю своего дня рождения и не поехал в поездку по стране, в рамках которой он планировал посетить центральные области.

Как сообщало ИА Регнум, Ил-76 упал 24 января в Корочанском районе Белгородской области в 11:15 местного времени (совпадает с московским) при выполнении планового полёта. На видеозаписи, попавшей в распоряжение ИА Регнум, видно, как он загорелся перед падением. В российском оборонном ведомстве и Госдуме случившееся назвали террористическим актом.

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Минобороны сообщило, что ВСУ атаковали Ил-76 с территории Харьковской области двумя зенитными ракетами. При этом Украина прекрасно знала, что российская сторона будет перевозить пленных на обмен и что делается это военно-транспортной авиацией.

Украинские СМИ тем временем удалили из новостей данные о том, что крушение Ил-76 под Белгородом — это работа ВСУ.

По оценке Минобороны РФ, совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила теракт киевского режима против военного самолёта Ил-76 с американскими кинобоевиками, в которых «в кровавой бойне гибнут свои же». Захарова добавила, что Зеленского ждёт такая же судьба, как и наркобаронов в классических американских фильмах.