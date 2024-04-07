Москва, 7 апреля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Военнообязанные граждане России в случае получения электронной повестки в отпуске должны уведомить военкомат об отсутствии возможности прийти и сообщить дату прибытия. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов

«Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», — указал Картаполов.

Ранее он сообщил, что в текущий весенний призыв военнообязанные граждане могут получить сразу две повестки — в бумажном и электронном виде. По его словам, в таких случаях необходимо явиться в военкомат по бумажной повестке, поскольку повестка в электронном виде её полностью дублирует.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу, который продлится с 1 апреля по 15 июля текущего года. В рамках весеннего призыва Вооружённые силы России пополнят 150 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет, подлежащих призыву на срочную службу.

Напомним, что в апреле 2023 года глава государства подписал указ об электронных повестках и создании единого реестра военнообязанных. Также закон предусматривает меры ответственности за уклонение от призыва.