Картаполов рассказал о действиях в случае получения повестки в отпуске
Москва, 7 апреля, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Военнообязанные граждане России в случае получения электронной повестки в отпуске должны уведомить военкомат об отсутствии возможности прийти и сообщить дату прибытия. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
«Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», — указал Картаполов.
Ранее он сообщил, что в текущий весенний призыв военнообязанные граждане могут получить сразу две повестки — в бумажном и электронном виде. По его словам, в таких случаях необходимо явиться в военкомат по бумажной повестке, поскольку повестка в электронном виде её полностью дублирует.
Как передавало ИА Регнум, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу, который продлится с 1 апреля по 15 июля текущего года. В рамках весеннего призыва Вооружённые силы России пополнят 150 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет, подлежащих призыву на срочную службу.
Напомним, что в апреле 2023 года глава государства подписал указ об электронных повестках и создании единого реестра военнообязанных. Также закон предусматривает меры ответственности за уклонение от призыва.