Москва, 29 января, 2025, 09:54 — ИА Регнум. Правительство России подготовило и скоро внесёт в Госдуму законопроект об увеличении размера военных пенсий. Об этом 29 января сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

РИА Новости/Павел Лисицын

Он отметил, что инициативу подготовили в целях исполнения решения президента об индексации военных пенсий на уровень фактической инфляции за 2024 год — 9,5%.

«Комитет Государственной думы по обороне, безусловно, поддержит законопроект и оперативно подготовит его для рассмотрения на пленарном заседании Государственной думы», — заявил Картаполов.

Уточняется, что законопроект предлагает установить с 1 января понижающий коэффициент для расчёта военных пенсий на уровне 93,59%. Это позволит увеличить реальный размер пенсий на 9,5% по сравнению с январём 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 22 января президент России Владимир Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия на 9,5%. При этом индексация должна быть проведена задним числом, с 1 января 2025 года, уточнил глава государства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 января заявил о подписании постановления, согласно которому с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%.

С 1 января в России на 4,5% увеличились отдельные выплаты военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, а также уволенным с военной службы, проходившим военные сборы, и добровольцам. Проиндексированы в том числе страховые выплаты, которые положены военным, получившим инвалидность или ранение во время службы.

Также увеличили единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации военнослужащим. Кроме того, увеличен размер страховых компенсаций для членов добровольческих формирований.