Москва, 20 декабря, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Уголовное дело о заведомо ложном сообщении возбудили после «минирования» автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Об этом «РИА Новости» сообщили в полиции.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — сказал собеседник агентства.

После анонимного звонка в полицию о заложенной взрывчатке под машиной Картаполова, спецслужбы обследовали автомобиль и парковку, на которой он стоял. Взрывных устройств обнаружено не было.

Как сообщало ИА Регнум, полиция 17 декабря начала проверку информацию о минировании автомобиля Андрея Картаполова. О заложенном взрывном устройстве экстренным службам сообщил неизвестный. Он заявил, что установил бомбу под нижней частью авто и что до взрыва якобы остаётся два часа.

Информация о заложенной бомбе появилась после того, как Картаполов выразил уверенность, что организаторы и исполнители убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будут наказаны.