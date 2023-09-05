Москва, 5 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком появившийся в Сети якобы приказ Минобороны о проведении дополнительной мобилизации в России. По его словам, речь об этом не идёт.

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов

«Сегодня необходимости нет, сегодня идёт активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора», — заявил Картаполов ТАСС.

Ранее в украинских Telegram-каналах начали распространять якобы приказ Минобороны о начале новой мобилизации в сентябре. Картаполов призвал не реагировать на вбросы противника и не обращать на них внимание.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года на контрактную службу в Вооружённые силы страны поступили около 280 тысяч человек. Часть граждан, подписавших в этот период контракты с Минобороны, ранее пребывали в запасе, другие являются добровольцами, отметил он.