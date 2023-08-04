Москва, 4 августа, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы осенью могут рассмотреть законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, заявил председатель думского Комитета по обороне Андрей Картаполов.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, правительство поддержало инициативу. Так, предлагается назначать наказание за это правонарушение в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Это необходимо, уточнил Картаполов, чтобы выравнять ситуацию, поскольку в России есть ответственность за уклонение от службы по призыву.

«Сам законопроект мы пока что не вносили, планируем сделать это в будущую осеннюю сессию», — цитирует его «Парламентская газета».

Депутат добавил, что пока трудно сказать, когда закон будет принят, отметив, что «тянуть с процедурой нет никакой необходимости».

Как передавало ИА Регнум, 25 июля Госдума проголосовала за увеличение на три года верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет. При этом нижняя граница осталась прежней — 18 лет.

Депутаты проголосовали за поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе». Теперь с 1 января 2024 года призыву на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.