Москва, 25 июля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Введение призывного возраста с 18 до 30 лет связано с демографической ситуацией и нацелено на обеспечение стабильного числа призывников. Об этом «Интерфаксу» 25 июля заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьёзная», — пояснил Картаполов.

Он пояснил, что демографическая обстановка влияет на мобилизационный ресурс и поэтому необходима именно такая редакция документа.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Картаполов сообщил, что продолжительность срочной службы в российской армии не изменится и составит один год. Он уточнил, что необходимости в увеличении срока военной службы до двух лет нет. При этом, новые нормы о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва 2023 года. Картаполов отметил, что нижний предел останется на уровне 18 лет, потому что очень много молодых людей хотят пойти служить именно в этом возрасте.

24 июля Картаполов заявил, что повышение призывного возраста в России до 30 лет будет происходить поэтапно. Начиная с 2024 года будет сдвигаться на год, пояснил председатель комитета Госдумы по обороне.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность изменения призывного возраста в стране.

Президент Владимир Путин 24 июля подписал закон, который предусматривает повышение на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для лиц, имеющих воинские звания.