Москва, 13 февраля, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий введение штрафов до 20 тыс. рублей за несообщение в военный комиссариат о смене места пребывания на срок более трех месяцев. Документ опубликован в базе законодательной деятельности парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету», — указано в пояснительной записке.

По данным Минобороны России, в 2023 году к административной ответственности по этой статье были привлечены более 47 тыс. человек. Из них около 18,3 тыс. получили предупреждения, а более 28,7 тыс. — административные штрафы. Основной причиной нарушений стало несообщение гражданами в военкомат о переезде, если новый адрес не был подтвержден регистрацией.

В настоящее время штраф за подобное правонарушение составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Новый законопроект предлагает увеличить сумму взыскания, чтобы усилить контроль за соблюдением правил воинского учета.