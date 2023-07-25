Москва, 25 июля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. В Госдуму внесены поправки об увеличении призывного возраста до 30 лет. В случае принятия соответствующего законопроекта, уже одобренного думским комитетом по обороне, нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года. Поэтапного повышения призывного возраста инициатива не предусматривает. Верхний предел сразу будет повышен с 27 до 30 лет, а нижний останется прежним — с 18 лет, следует из таблицы поправок.

Министерство обороны Российской Федерации Призывники

Иными словами, на следующий весенний призыв, который начнётся весной 2024 года, попадут и те, кому уже исполнилось 27, 28 или 29 лет. По словам главы профильного комитета Госдумы Андрея Картаполова, это нужно для стабильного числа призывников. Хотя ещё в начале июня 2023 года данный комитет рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста (от 19 до 30 лет, а с 2026-го — от 21 года до 30 лет) и 14 июня Госдума его одобрила.

Как сообщил корреспонденту ИА Регнум член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, изначально позиция Минобороны РФ состояла в том, что призывной возраст нужно постепенно установить в границах 21–30 лет. По оценке полковника в отставке Виктора Литовкина, повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность окончить техникум или институт, не прерывать учёбы и прийти в армию уже подготовленным. Капитан первого ранга Василий Дандыкин отметил, что повышение призывного возраста с 27 лет до 30 позволит решить вопрос набора в армию.

«Вместо миллиона будет полтора миллиона», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что для обеспечения безопасности страны необходимо довести общую численность ВС РФ до 1,5 млн человек, при этом число контрактников должно достигнуть 695 тысяч человек. Он также представил идею о поэтапном увеличении возраста.

«Особое внимание требуется уделить комплектованию войск военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу вооружения и военной специальной техники и других материальных средств, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов», — отмечал Шойгу в начале 2023 года.

С предложениями о поэтапном увеличении призывного возраста и других структурных изменениях в российских Вооружённых силах согласился российский президент Владимир Путин.

Также парламентарии приняли в третьем чтении закон, повышающий на пять лет предельный возраст пребывания в запасе некоторых граждан с воинскими званиями. В соответствии с изменениями в закон о воинской обязанности и военной службе предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в России 1 января 2023 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина об увеличении численности вооружённых сил. В соответствии с документом их штатная численность достигнет 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. В начале мая 2023 года глава государства подписал указ о призыве на военные сборы в 2023 году всех, кто находится в запасе. Выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов, поручено обеспечить правительству РФ и региональным властям. При этом второй и третий пункты указа отмечены как «для служебного пользования».

Кроме того, в России намерены ужесточить наказание за несоблюдение закона о мобилизации. К примеру, в случае неявки по повестке в военкомат без уважительной причины штраф предлагается увеличить с 3 тысяч до 50 тысяч рублей.