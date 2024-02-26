Материалы с тегом «Матеуш Моравецкий»
Экс-премьер Польши Моравецкий призвал ввести эмбарго на украинские продукты
Власти Польши должны ввести эмбарго на продукцию, ввозимую с Украины. Об этом бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в соцсети X (бывшая Twitter). «Эмбарго на продукцию из Украины необходимо сейчас же. Продовольственная безопасность Польши является интересом всех нас, и польские...
26 февраля 2024
В Польше сообщили о прослушке Моравецкого спецслужбами
Спецслужбы Польши прослушивали Матеуша Моравецкого, когда он был премьер-министром республики, сообщает 12 февраля радиостанция RMF FM. Отмечается, что Моравецкого прослушивали с помощью израильской программы Pegasus. Кроме того, информирует радиостанция, польские спецслужбы также следили и за...
12 февраля 2024
Экс-премьер Польши признал серьёзное преимущество российской армии над ВСУ
Вооружённые силы России имеют серьёзное преимущество в зоне боевых действий, а провалившая летом 2023 года украинская армия движется «в неправильном направлении». Об этом 13 января заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью британской газете Daily Express. «К сожалению, мы...
13 января 2024
От Туска призвали не ждать снижения помощи Польши режиму Зеленского
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск попытается исправить испорченные отношения его страны с Европейским союзом, а значит, ждать, что Варшава станет меньше поддерживать Украину, пока не приходится. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 декабря заявил научный сотрудник Центра европейских...
13 декабря 2023
Евросоюзу предрекли разрушение из-за недовольства северных стран
Уже сейчас Евросоюз разваливается и переживает изменения, тем более что его устройством недовольны все северные страны — члены. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер. Ранее премьер-министр...
11 декабря 2023
Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
Сейм Польши (нижняя палата Национального собрания) вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Трансляция заседания велась на сайте сейма. Вынесение вотума недоверия произошло после осенних парламентских выборов. Правящая до недавнего времени в Польше партия «Право и справедливость»...
новость часа
11 декабря 2023
Премьер Польши назвал «способ выжить» для ЕС
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз должен отказаться от централизации, чтобы выжить. По его мнению, необходимо сократить число вопросов, курируемых ЕС, относящихся к национальным компетенциям. «Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если...
11 декабря 2023
Американская база ПРО в Польше начнёт работу 15 декабря
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что 15 декабря в стране начнёт работу американская база ПРО (противоракетной обороны), расположенная в Редзиково. С таким заявлением он выступил в парламенте. «Американцы передали нам информацию, что через несколько дней, 15 декабря, оперативных...
11 декабря 2023
Правительство Моравецкого дало присягу оппозиционному парламенту в Польше
В Польше присягу дало новое правительство Матеуша Моравецкого. Оно состоит из 17 министров вместо прежних 27, большая часть из них — женщины. Церемония состоялась в присутствии президента Анджея Дуды во дворце в Варшаве. Имена нового кабинета министров сообщило польское издание TVP INFO...
27 ноября 2023
Премьер-министр Польши Моравецкий подал в отставку
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал вслед за правительством по результатам парламентских выборов в стране. Об этом он заявил на первом заседании нового состава сейма 13 ноября. «В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», — сказал Моравецкий. Так как правящая в...
13 ноября 2023
Президент Польши внесёт кандидатуру Моравецкого на пост премьер-министра
Президент Польши Анджей Дуда определился с претендентом на должность премьер-министра республики — он решил внести в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого. Дуда пояснил, что всё хорошо проанализировал, проконсультировался и сделал выбор в пользу Моравецкого. «Я решил продолжить хорошую...
7 ноября 2023
Выборы в Польше продемонстрировали общественный раскол
Днём 16 октября государственная избирательная комиссия Польши сообщила, что подсчитала 50% бюллетеней, поданных на выборах в обе палаты парламента страны — Сейм и Сенат. По этим предварительным данным, на первом месте (38,22% голосов) — правящая правоконсервативная партия «Право и справедливость»...
16 октября 2023
В Польше и Моравецкий, и Туск готовы сформировать новый кабмин
Действующий польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о готовности сформировать новое правительство после выборов. С таким же намерением выступил лидер польской оппозиции, бывший премьер-министр республики, экс-председатель Евросовета Дональд Туск. Журналисты поинтересовались у Моравецкого...
16 октября 2023
«Миллион сердец» против «Права и справедливости». Польшу охватили протесты
Прошедший в Варшаве массовый марш оппозиции, созванный по инициативе партии экс-премьера Дональда Туска, стал крупнейшим выступлением подобного рода за всю историю польской столицы. Акция, получившая название «Марша миллиона сердец», действительно собрала около 1 млн участников, отмечала Gazeta...
2 октября 2023
Политолог объяснил, зачем Моравецкий сделал предупреждение Киеву
В преддверии выборов премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупреждает украинское правительство и польское население, что если к власти в республике придёт лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск, то он якобы будет продвигать в стране интересы Германии и сближение с...
2 октября 2023
Польский премьер попытался настроить Зеленского против Германии
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на тесный союз с Германией, потому что Берлин всегда будет стремиться к взаимопониманию с Москвой. Такое предостережение украинскому лидеру высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщила Gazeta Prawna. «Предупреждаю...
2 октября 2023
Моравецкий призвал Зеленского быть благодарным Польше
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с посылом не забывать заслуги его страны. Об этом написала газета Dziennik Gazeta Prawna. Зеленский, по мнению Моравецкого, думает, что у Киева будут тесные отношения с Берлином. Он посоветовал быть...
2 октября 2023
Моравецкий призвал Зеленского помнить, сколько беженцев приняла Польша
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует помнить, что Польша после начала СВО приняла на своей территории 2 млн граждан Украины, заявил 1 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Польша приняла пару миллионов украинцев под свои крыши. Это поляки приняли украинцев, это мы больше...
1 октября 2023
«Склонность бороться со всеми сразу». Польша атакует Киев с разных сторон
Сразу несколько польских ведомств — от силовых до сугубо мирных, — действуя словно по одной инструкции, предприняли в отношении недавнего союзника — Украины то, что принято называть «крайне недружественными шагами». 26 сентября одна из крупнейших газет Польши Rzeczpospolita сообщила: следователи...
27 сентября 2023
Моравецкий потребовал от Шольца не вмешиваться в дела Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца об ужесточении контроля на границах в Шенгенской зоне, потребовав не вмешиваться в польские дела. «Я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела», — подчеркнул премьер Польши. Моравецкий...
25 сентября 2023