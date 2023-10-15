Варшава, 16 октября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Действующий польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о готовности сформировать новое правительство после выборов. С таким же намерением выступил лидер польской оппозиции, бывший премьер-министр республики, экс-председатель Евросовета Дональд Туск.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в Польше

Журналисты поинтересовались у Моравецкого, рассчитывает ли он получить от президента Польши Анджея Дуды мандат на создание правительства. На это политик ответил, что, скорее всего, так и будет. Моравецкий пообещал постараться создать стабильное правительство, которое справится с трудными временами.

В свою очередь Туск также заявил о желании сформировать правительство с другими оппозиционными партиями.

Как сообщало ИА Регнум, по результатам экзитпола, польская партия «Право и справедливость» набрала 36,8% голосов, а оппозиционные партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» — 31,6%, 13% и 8,6% голосов соответственно, что означает более 50% в случае объединения голосов. Партия «Конфедерация» набрала 6,2% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов в Польше объявят 17 октября.

Бывший президент Польши Лех Валенса допустил начало гражданской войны в стране из-за ситуации с парламентскими выборами. По словам политика, ситуация в Польше серьёзная, в конечном итоге народ выйдет на улицу в ещё большем количестве. Такого «бунта» можно ожидать не только в Польше, сказал он.