Днём 16 октября государственная избирательная комиссия Польши сообщила, что подсчитала 50% бюллетеней, поданных на выборах в обе палаты парламента страны — Сейм и Сенат.

Attila Husejnow/Global Look Press

По этим предварительным данным, на первом месте (38,22% голосов) — правящая правоконсервативная партия «Право и справедливость», которую возглавляет экс-премьер Ярослав Качиньский. К этой же партии, напомним, принадлежат действующий президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Крупнейшая оппозиционная сила, либеральный блок «Гражданская коалиция» заметно отстаёт — с 27,93% голосов. «Гражданскую коалицию», представляющую партии, ориентированные на руководство ЕС, возглавляют бывший премьер-министр и экс-глава Евросовета Дональд Туск и нынешний мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Attila Husejnow/Global Look Press Ярослав Качиньский на избирательном участке

IMAGO/MAREK KONRAD/FOTONEWS/Global Look Press Дональд Туск на избирательном участке

IMAGO/MAREK KONRAD/FOTONEWS/Global Look Press

Хотя либералы из «Гражданской коалиции» и отстают от ПиС, вкупе с другими партиями оппозиция оказывается в большинстве, что явно затруднит партии Качиньского образование правительственной коалиции. По предварительным данным, на третьем месте (14,37%) оказывается праволиберальное объединение «Третий путь», которое возглавляют бывший министр труда и социальной политики Владислав Косиняк-Камыш и известный журналист Шимон Головня.

Четвёртое место по итогам обработки половины бюллетеней — у коалиции «Левые» с 8,25%.

Возможный союзник ПиС — националистическая партия «Конфедерация», возможно, также пройдёт в парламент, но пока набирает лишь 7,33% голосов.

IMAGO/MAREK KONRAD/FOTONEWS/Global Look Press

Attila Husejnow/Global Look Press

Как ранее отмечало ИА Регнум, ход парламентских выборов продемонстрировал раскол в польском обществе. Зримым символом этого раскола стал прошедший в начале октября в Варшаве «Марш миллиона сердец», созванный по инициативе партии Туска «Гражданская платформа». Левая и либеральная оппозиция обвиняет ПиС в многочисленных нарушениях закона, стремлении вывести страну из Евросоюза, финансовых махинациях, ограничении прав женщин.

«Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие», — дал прогноз первый президент посткоммунистической Польши Лех Валенса, комментируя ход выборов французскому изданию Le Point.

Attila Husejnow/Global Look Press

Не меньшие опасения высказал и бывший начальник Службы военной контрразведки Польши Петр Пытель в интервью поддерживающему оппозицию изданию Gazeta Wyborcza. «Учитывая прежние «достижения» «Права и Справедливости» в области нарушения закона, нарушения конституции, я скажу то же, о чём говорится в публичном пространстве, — добровольно они власть не отдадут», — считает генерал Пытель.

Наконец, экс-глава МИД Яцек Чапутович в эфире телеканала TVN24 (также настроенного оппозиционно) спрогнозировал то, что оппозиция не признает результаты выборов, если ПиС объявит на них о своей победе. Чапутович считает, что, поскольку тайна голосования соблюдена не будет, итоги «будут поставлены под сомнение либо в Польше в апелляционном порядке, либо международным сообществом».

Attila Husejnow/Global Look Press

В руководстве «Права и справедливости», в свою очередь, предостерегают: если на выборах победит оппозиция, объединяющая различного толка либералов и левых, то эти «враждебные» партии не смогут создать устойчивого правительства — что чревато анархией и едва ли не гражданской войной.

Дополнительно «раскачивает» ситуацию то, что менее чем за неделю до выборов ключевые силовики подали прошения об отставке. Свои посты решили покинуть начальник генерального штаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак и начальник армейского оперативного командования генерал Томаш Пиотровский.

Grzegorz Wajda/Global Look Press

Как отмечало ИА Регнум, демарш военных, скорее всего, вызван давними разногласиями между армейским руководством и «Правом и справедливостью» по поводу концепции обороны и реформирования армии. При этом, как указывали западные СМИ, отставка первых лиц в Войске Польском нанесла имиджевый удар по партии Качиньского и сыграла на руку оппозиции.