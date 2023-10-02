Варшава, 2 октября, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на тесный союз с Германией, потому что Берлин всегда будет стремиться к взаимопониманию с Москвой. Такое предостережение украинскому лидеру высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщила Gazeta Prawna.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», — подчеркнул польский премьер.

Он также напомнил Зеленскому о том, что Польша приняла на своей территории миллионы беженцев с Украины, и попросил не забывать этого. Моравецкий также заявил, что Германия якобы ограничилась отправкой на Украину пяти тысяч касок.

Как сообщало ИА Регнум, бывший депутат бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла Украине достичь результатов, поэтому следует прекратить вооружать украинскую армию. Он призвал подумать о том, что можно сделать, чтобы приблизить мирные переговоры. По его мнению, западным странам следует инвестировать в переговоры столько же, сколько средств идёт на вооружение Украины.

Немецкий политолог и профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер считает, что уже в скором времени как финансовая, так и военная западная помощь Украине значительно сократится. По его словам, активная поддержка Киева может прекратиться в преддверии выборов в США. Поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться ещё полгода, полагает эксперт.

В сентябре министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что часть передаваемых Вооружённым силам Украины вооружений устарела или была в нерабочем состоянии.