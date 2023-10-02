Прошедший в Варшаве массовый марш оппозиции, созванный по инициативе партии экс-премьера Дональда Туска, стал крупнейшим выступлением подобного рода за всю историю польской столицы. Акция, получившая название «Марша миллиона сердец», действительно собрала около 1 млн участников, отмечала Gazeta Wyborcza, ссылаясь на предварительные оценки варшавской мэрии.

ТАСС/ Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA

Марш прошёл ровно за две недели до выборов в обе палаты польского парламента, сейм и сенат. Как отмечают эксперты, правящая правоконсервативная партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (к которой относятся и действующий президент Анджей Дуда, и премьер-министр Матеуш Моравецкий) надеется сохранить лидирующие позиции по итогам голосования.

Global Look Press/ IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI

ТАСС/ Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA

Global Look Press/ IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI

ТАСС/ Volha Shukaila/SOPA Images via ZUMA

Оппозиция, и в том числе экс-премьер Туск, обвиняют «ПиС» в многочисленных нарушениях закона, стремлении вывести страну из Евросоюза, финансовых махинациях, ограничении прав женщин, отмечает ТАСС. «Мы встаем на борьбу со злом, чтобы привлечь эту власть к ответу лицом к лицу, чтобы Польша снова стала свободной от лжи, ненависти и воровства», — объявил Туск.

ТАСС/ Volha Shukaila/SOPA Images via ZUMA

ТАСС/ Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire Акция оппозиции против правящей партии «Право и справедливость» в Варшаве

ТАСС/ Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA

ТАСС/ Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA

ТАСС/ Volha Shukaila/SOPA Images via ZUMA

ТАСС/ Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire

Как ранее указывало ИА Регнум, в штабе оппозиции надеются, что мероприятие даст новый импульс и «топливо» для избирательной кампании. Судя по опросу, которое провело исследовательское агентство IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita и радиостанции RMF FM, 49,4% считают, что по итогам голосования «ПиС» может лишиться власти, 50,6% сомневаются в этом.

Отметим, что и правящая партия, и большинство «мейнстримной» оппозиции придерживаются антироссийской линии.