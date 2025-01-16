Варшава, 16 января, 2025, 16:25 — ИА Регнум. Политики из оппозиционной польской партии «Право и справедливость» (ПиС) возмутились словами главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес их представителя и обвинили во вмешательстве в президентские выборы. С соответствующим заявлением бывший премьер-министр Польши и депутат ПиС Матеуш Моравецкий выступил 16 января в эфире радиостанции Wnet.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Накануне Зеленский в беседе с местными изданиями посоветовал кандидату от ПиС Каролю Навроцкому, который заявлял, что не видит Украину членом НАТО и Евросоюза, «тренироваться, чтобы защищать страну с оружием в руках».

«Пусть он занимается делами Украины, а президента мы выберем сами», — ответил Моравецкий Зеленскому.

Другой представитель ПиС, бывший министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, назвал Зеленского «мальчиком» и потребовал от него извинений.

«Не было и не будет украинской армии без Европы, особенно Польши, без нашей помощи вам. Остынь и извинись также перед украинским народом, потому что ты вредишь ему, агитируя за неудачника Тшасковского», — написал Чарнек в соцсети X.

По словам Моравецкого, поддержка кандидата в президенты от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского, которую Зеленский открыто продемонстрировал во время визита в Польшу, была неуместна, как и высказывания о Навроцком. Глава киевского режима, полагает он, плохо подготовился к визиту и поставил на одного кандидата, совершив большую ошибку.

Именно польские граждане решают, кто будет избираться и у кого какие взгляды на самые фундаментальные вопросы, подчеркнул экс-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Зеленский повздорил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, который прибыл с визитом на Украину. По информации польских СМИ, Зеленский с самого начала беседы с Сикорским вёл себя вызывающе, что привело к напряжению. В частности, глава киевского режима сходу обвинил Польшу в недостаточной поддержке Украины по вопросу принятия страны в Евросоюз, а затем потребовал увеличить поставки военной техники и начать сбивать ракеты и дроны над украинской территорией. В ответ Сикорский заявил, что для подобных действий необходимо согласование с НАТО.