Варшава, 11 декабря, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Сейм Польши (нижняя палата Национального собрания) вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Трансляция заседания велась на сайте сейма.

PAWEL SUPERNAK/ EPA/TASS Премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий

Вынесение вотума недоверия произошло после осенних парламентских выборов. Правящая до недавнего времени в Польше партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского не смогла завоевать большинство, при этом оппозиционные партии вместе получили более 50% депутатских мандатов и смогли объединиться.

Нового кандидата на должность премьер-министра голосованием попытается определить сейм.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября новое правительство Матеуша Моравецкого принесло присягу оппозиционному парламенту. Кабмин состоит из 17 министров вместо 27. Кроме того, большая часть из них — женщины. Церемония состоялась в присутствии президента Анджея Дуды в Варшаве.

По итогам выборов, которые прошли в Польше 15 октября, партия «Право и справедливость» получила 194 места в сейме. Партия «Гражданская коалиция» получила 157, «Третий путь» — 65, «Левые» — 26.