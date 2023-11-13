Варшава, 13 ноября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку после аналогичного действия кабинета министров по результатам парламентских выборов в стране. Об этом он заявил на первом заседании нового состава сейма 13 ноября.

Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку», — сказал Моравецкий.

Так как правящая в новом составе парламента партия «Право и справедливость» (PiS) не имеет большинства, получив по итогам выборов 194 места, она не может формировать правительство, поэтому поручить это могут Моравецкому уже вечером понедельника. После того как объединение объявило себя победителем, оно выдвинуло действующего премьера кандидатом на нового главу кабмина. Оппозиционные партии сформировали коалицию и выдвинули в премьеры бывшего главу Европейского совета Дональда Туска. Если польские депутаты не поддержат ни одну из двух кандидатур, инициатива переходит к президенту, который предложит свою кандидатуру. Если отклонят и её, глава государства распускает парламент и назначает новые выборы.

Как сообщало ИА Регнум, польские парламентские выборы привели к смене власти, после восьми лет правления «Права и справедливости» большинство в сейме получила либеральная «Гражданская платформа». «Объединённые правые» (коалиционный бренд PiS) набрали 35,38% голосов и получили 194 мандата, потеряв большинство. Туск в случае победы обещал привлечь к трибуналу чиновников, в том числе президента Польши Анджея Дуду и премьера Моравецкого. Генерал армии Пётр Пытель предположил, что в случае поражения PiS может применить силу для удержания власти, а экс-глава страны Лех Валенса отметил возможность начала в стране гражданской войны.