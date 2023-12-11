Варшава, 11 декабря, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз должен отказаться от централизации, чтобы выжить. По его мнению, необходимо сократить число вопросов, курируемых ЕС, относящихся к национальным компетенциям.

РИА Новости/ Алексей Витвицкий

«Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций», — пояснил польский премьер.

Он добавил, что Польша не даст согласия на сокращение числа вопросов, которые относятся к национальным, среди них внешняя политика, безопасность, а также налоги, семейное право и другие.

11 декабря сейм Польши (нижняя палата Национального собрания республики. — Прим. ИА Регнум.) рассматривает вопрос о вотуме доверия правительства, возглавляемом Моравецким.

Как сообщало 7 октября ИА Регнум, комментируя возможное расширение ЕС за счёт Сербии, Северной Македонии и некоторых других стран, председатель Евросовета Шарль Мишель сказал, что смысл увеличения границ ЕС не в том, чтобы стать больше, а в том, чтобы приобрести больше влияния и больше возможностей защищать интересы своих граждан.

Тогда же Моравецкий рассказал, почему наложил вето на часть, касающуюся миграции. По его мнению, правительство «Права и справедливости» — единственный гарант предотвращения и сдерживания волны нелегальной миграции. Польша может противодействовать «ошибочным решениям Еврокомиссии», подытожил польский премьер.

В свою очередь его венгерский коллега Виктор Орбан назвал «юридическим изнасилованием» миграционный план ЕС. Во время саммита в испанской Гранаде он высказался по поводу этого проекта, заявив, что после такого шага нет никаких шансов прийти к какому-либо компромиссу и соглашению по миграции и что политически это невозможно ни сегодня, ни в ближайшие годы. Орбан добавил, что нельзя прийти к компромиссу после того, как принудили принять «то, что тебе не нравится».