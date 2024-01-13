Лондон, 13 января, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы России имеют серьёзное преимущество в зоне боевых действий, а провалившая летом 2023 года украинская армия движется «в неправильном направлении». Об этом 13 января заявил бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью британской газете Daily Express.

Kancelaria Premiera

«К сожалению, мы должны резюмировать это (контрнаступление украинских войск. — Прим. ред.) как неудачу, а это означает, что у России, у президента [России Владимира] Путина, обладающего большими ресурсами, у них [Москвы] есть эта стратегическая глубина и терпение в международной политике», — посетовал он.

По словам Моравецкого, крах ВСУ в зоне боевых действий и общая ситуация на Украине вызывают обеспокоенность и у Польши, и у всего блока НАТО, в первую очередь из-за того, что «ситуация не развивается в правильном направлении».

Как сообщало ИА Регнум, 12 января генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что у армии России есть все возможности для проведения наступления на купянском и краснолиманском направлениях. Он также пожаловался на серьёзные проблемы с боеприпасами и минами у ВСУ, которые парализуют их наступательные возможности.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис 9 января отметил, что украинские войска в 2024 году не смогут изменить ситуацию в зоне боевых действий в свою пользу. По его словам, из-за этого несколько сотен тысяч украинцев погибнут зря.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов 6 января заявил, что у ВС России после взятия Авдеевки появится возможность для полного освобождения территории ДНР и продвижения дальше, уже вглубь территории, захваченной ВСУ.