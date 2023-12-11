Варшава, 11 декабря, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что 15 декабря в стране начнёт работу американская база ПРО (противоракетной обороны), расположенная в Редзиково. С таким заявлением он выступил в парламенте.

US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

«Американцы передали нам информацию, что через несколько дней, 15 декабря, оперативных возможностей достигнет противоракетный щит в Редзиково», — рассказал он.

Уточняется, что база США в Редзиково находится в 165 км от границы с Россией. На ней имеется радар AN/SPY-1, пусковые установки Mk 41 VLS и антибаллистические ракеты SM-3 (Standard Missile-3).

В октябре 2021 года сообщалось, что официальное введение в строй базы ПРО в Редзиково планировалось на 2022 финансовый год, который в США начинается 1 октября. С конца июня того же года американцы там размещают пусковые установки противоракет SM-3 IIA наземной системы Aegis.

Затем в конце марта годом позднее приводились заявления директора американского агентства по ПРО вице-адмирала Джона Хилла относительно базы США в Редзиково. Тогда он заявлял, что её начнут тестировать уже в апреле 2022 года. По его словам, оборудование уже установили, календарь испытаний готов, а тесты начнутся в апреле и нужно только соединить всё оборудование вместе.