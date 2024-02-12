Варшава, 12 февраля, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Спецслужбы Польши прослушивали Матеуша Моравецкого, когда он был премьер-министром республики, сообщает 12 февраля радиостанция RMF FM.

IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press Матеуш Моравецкий

Отмечается, что Моравецкого прослушивали с помощью израильской программы Pegasus.

Кроме того, информирует радиостанция, польские спецслужбы также следили и за другими политиками партии «Право и справедливость».

В частности, спецслужбы интересовались недвижимостью бывшего премьера, а также его контактами с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19.

Как передавало ИА Регнум, ранее издания Die Zeit, Tagesschau и телеканал ARD со ссылкой на слитую в интернет сводку американской разведки сообщили, что спецслужбы США прослушивали закрытые переговоры представителей оборонных ведомств ФРГ и КНР в феврале 2022 года. При этом, как отмечается, Берлин официально сообщал в посольство США о переговорах с китайской стороной, что придаёт инциденту и вовсе абсурдный характер.

На прослушке американцев ловят уже не первый раз. Как сообщило в свое время издание Der Spiegel, есть сведения, что телефон бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель спецслужбы США слушали с 2002 года.