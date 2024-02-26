Варшава, 26 февраля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Власти Польши должны ввести эмбарго на продукцию, ввозимую с Украины. Об этом бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в соцсети X (бывшая Twitter).

РИА Новости / Сергей Аверин

«Эмбарго на продукцию из Украины необходимо сейчас же. Продовольственная безопасность Польши является интересом всех нас, и польские фермеры заслуживают сильной государственной поддержки, а не временной меры правительства в случае кризиса», — написал Моравецкий.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля стало известно, что 160 тонн украинского зерна высыпали из вагонов состава на железнодорожной станции в Куявско-Поморском воеводстве Польши.

20 февраля украинским зерном засыпали пути возле пункта пропуска «Медика — Шегини». Таким образом польские фермеры выразили свой протест против ввоза зерна с Украины.

Три дня спустя, 23 февраля, в селе Дорогуск на железнодорожной станции высыпали три вагона украинского рапса, который везли в Германию.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины 24 февраля сообщило, что на станции Дорохуск снова высыпали украинскую сельхозпродукцию — на этот раз повредили вагоны с бобами.

В Польше подобные акции протеста польских фермеров идут с ноября. Протестующие перекрывают подъезды к КПП с Украиной и трассы. Польские фермеры намерены добиться прекращения импорта украинского зерна в страны ЕС, где оно, как пояснили протестующие, затоваривает местные рынки.

Украинские водители грузовиков 22 февраля начали свозить к границе с Польшей сгоревшую сельхозтехнику. Таким образом они пытаются протестовать против действий польских фермеров.

По словам научного сотрудника факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергея Шеина, ситуация с блокированием ввоза зерна отрицательно скажется на экономике Украины. Для Украины это выльется в повышение цен на импортные товары.