Варшава, 27 ноября, 2023, 20:17 — ИА Регнум. В Польше присягу дало новое правительство Матеуша Моравецкого. Оно состоит из 17 министров вместо прежних 27, большая часть из них — женщины. Церемония состоялась в присутствии президента Анджея Дуды во дворце в Варшаве. Имена нового кабинета министров сообщило польское издание TVP INFO.

Kacper Pempel

Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сказал, что ему принадлежит идея сократить число политиков. Он назвал «полной ложью» информацию о том, что «значимые» политики его партии не хотят входить в новое правительство Моравецкого.

Теперь в новом кабмине восемь министерских кресел заняли женщины. Глава минобороны Мариуш Блащак сохранил своё место, перейдя из прежнего в новое правительство.

Так, новой главой министерства сельского хозяйства назначили Анну Гембицкую. За политику министерства семьи и общественной политики теперь ответственная Дорота Боемская, а министерством культуры и национального наследия будет руководить Доминика Хорощиньская. Новым министром спорта стала Данута Дмовска-Анджейук, а Ева Краевская назначена министром национального здравоохранения. За внутреннюю безопасность в Польше станет отвечать Павел Шефернакер, а за внешнюю политику — Шимон Шинковский вел Сенк. На пост министра юстиции назначили Марчина Вархола.

Также министерские портфели получили Анджей Коштовняк (минфин) и Кшиштоф Щурский (минобрнауки).

Как сообщало 27 ноября ИА Регнум, уходящее в отставку правительство оставит Польшу без дешёвого топлива из России. В частности, оно решило поддержать очередной пакет санкций, который бы запретил поставки сжиженного нефтяного газа (СУГ).

Эксперты предположили, что если в начале 2024 года запрет на поставки российского СУГ вступит в силу, чему противилась правящая партия «Право и Справедливость», то больше всего пострадает от этого Польша.