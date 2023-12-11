Москва, 11 декабря, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Уже сейчас Евросоюз разваливается и переживает изменения, тем более что его устройством недовольны все северные страны — члены. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер.

Wiktor Dabkowski / Zuma/TASS

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз должен отказаться от централизации, чтобы выжить. По его мнению, необходимо сократить число вопросов, которые контролирует Евросоюз. Это касается как внешней политики и безопасности, так и налогов и семейного права.

Политолог Брутер отметил, что не только Польша недовольна политикой и управлением руководства Евросоюза. Таких государств становится всё больше, и это несёт на себе не только риски подрыва авторитета.

«Развал Евросоюза в определённом смысле имеет место сейчас, но де-юре не будет никак оформлен. Практически все европейские страны сейчас не довольны его действиями. Начиная от Нидерландов — что мы видим по результатам выборов, — продолжая Словакией и Венгрией», — поделился Брутер.

По его словам, выборы в Нидерландах показали, что политики, которые беспрекословно придерживались принципов Евросоюза, уже не находят поддержки у населения. Также в значительной степени не довольна Австрия, которая является одним из крупнейших вкладчиков в бюджет ЕС. По мнению политолога, нейтральными остаются только южные страны, которые заинтересованы в первую очередь в получении дотаций и не более. И в такой кризисной ситуации необходимо задуматься о смене управления Европейского союза.

«Проблема в том, что непонятно в нынешней ситуации — и мы это видим по цифрам опросов, — кто может быть локомотивом Евросоюза. Германия очевидно на такую роль не годится, Нидерланды тоже. Поэтому ЕС на какое-то время оказывается неуправляемым или временно управляемым брюссельской бюрократией. Но это плохой вариант, потому что её в Европе никто не любит. Всё переходит в ситуацию, когда никто никому не верит, все друг с другом конфликтуют и не могут проводить общую сознательную политику», — пояснил политолог.

Также Брутер обратил внимание на тот факт, что призыв Моравецкого пусть и является справедливым замечанием, но был сделан накануне отставки, когда уже никто не пытается сдерживать себя в формулировках. Политолог выразил уверенность, что вероятный преемник Моравецкого Дональд Туск не будет так радикален в своих высказываниях и откровенных спорах с организацией, хотя бы на первых порах.

«Дональд Туск не будет продолжать такую яростную политику в отношении Евросоюза. Но Туск бы и не стал один затевать такое противостояние, тем более что в его окружении нет таких ярких политиков и сама по себе Польша не является ведущим европейским государством, что осознаёт преемник Моравецкого», — заключил Брутер.

11 декабря сейм Польши (нижняя палата Национального собрания) вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Вынесение вотума недоверия произошло после осенних парламентских выборов. Пока в Польше не появится новое правительство, Моравецкий остается техническим премьер-министром.

Как сообщало 7 октября ИА Регнум, комментируя возможное расширение ЕС за счёт Сербии, Северной Македонии и некоторых других стран, председатель Евросовета Шарль Мишель сказал, что смысл увеличения границ ЕС не в том, чтобы стать больше, а в том, чтобы приобрести больше влияния и больше возможностей защищать интересы своих граждан. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «юридическим изнасилованием» миграционный план ЕС.