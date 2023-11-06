Варшава, 7 ноября, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда определился с претендентом на должность премьер-министра республики — он решил внести в парламент кандидатуру Матеуша Моравецкого.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий и Анджей Дуда

Дуда пояснил, что всё хорошо проанализировал, проконсультировался и сделал выбор в пользу Моравецкого.

«Я решил продолжить хорошую парламентскую традицию, в соответствии с которой победившая группировка первой получает шанс формирования правительства», — сказал польский лидер в телеобращении.

По данным социсследования лаборатории IBRiS, около 58% поляков считают, что президент не должен вносить в парламент кандидатуру Моравецкого. За внесение высказались 37,2% опрошенных. Около 4,8% затруднились с ответом.

Как сообщало ИА Регнум, оппозиция получила достаточное количество голосов на парламентских выборах в Польше, чтобы сформировать коалицию.

После подсчета 80,27% голосов партия «Право и справедливость» (PiS) набрала 36,72%, оппозиционная «Гражданская коалиция» бывшего премьер-министра страны Дональда Туска — 29,41%. Партии «Третий путь» и «Левые» набрали 14,45 и 8,39% соответственно. У партии «Конфедерация» — 7,22%.

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. Туск обещал в случае победы привлечь к трибуналу высокопоставленных чиновников, включая президента страны Дуду и премьер-министра Моравецкого. Генерал армии Пётр Пытель предположил, что в случае поражения PiS может применить силу для удержания власти, а экс-глава страны Лех Валенса отметил возможность начала в стране гражданской войны.

Первое заседание Сейма, нижней палаты польского парламента, нового созыва пройдёт 13 ноября.

Дуда сказал, что есть два кандидата на пост премьер-министра — это нынешний глава правительства Матеуш Моравецкий и лидер оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Дональд Туск.