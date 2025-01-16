Вашингтон, 16 января, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Ряд правых европейских политиков получили приглашения на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, написала 16 января газета Politico.

Allison Robbert — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Мероприятие состоится 20 января в Вашингтоне.

«У приглашенных есть общая идеологическая составляющая: многие из них представляют правую или крайне правую часть политического спектра или являются лидерами, которых Трамп ранее хвалил», — говорится в публикации.

Авторы статьи считают, что включение в список приглашённых эти политиков указывает на политическую траекторию, выбранную будущей администрацией Белого дома. Кроме того, такой шаг демонстрирует, кто сможет рассчитывать на поддержку Вашингтона, когда Трамп вступит в полномочия президента.

В публикации уточняется, что среди приглашённых на инаугурацию оказались лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Кроме того, по информации журналистов, в списке числятся председатель КНР Си Цзиньпин и президент Аргентины Хавьер Милей.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа. 20 января он должен будет выступать на конференции в Будапеште с оценкой результатов председательства своей страны в Совете ЕС. В 2024 году венгерский лидер открыто выражал поддержку избранному президенту США, а также несколько раз приезжал к нему в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

По информации телеканала CBS, на мероприятии 20 января не будет и Си Цзиньпина, который отправит вместо себя в Вашингтон «высокопоставленную делегацию». Источники журналистов отмечают, что на инаугурацию Трампа приедут, в частности, посол Китая в США и его супруга.

Британская газета Financial Times (FT) написала, что в составе китайской делегации на церемонию вступления в должность Трампа могут приехать заместитель председателя КНР Хань Чжэна, глава МИД КНР Ван И и член Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Цай Ци, которого журналисты назвали «правой рукой Си Цзиньпина».

8 января появилась информация, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от планов посетить инаугурацию Трампа.