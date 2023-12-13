Москва, 13 декабря, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Польши Дональд Туск попытается исправить испорченные отношения его страны с Европейским союзом, а значит, ждать, что Варшава станет меньше поддерживать Украину, пока не приходится. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 декабря заявил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин.

PAWEL SUPERNAK /: EPA/ТАСС Премьер-министр Польши Дональд Туск

Ранее президент Польши Анджей Дуда привёл нового главу правительства Туска к присяге.

«Туск, разумеется, настроен на более конструктивные отношения со структурами Европейского союза. Он меньше всего склонен усиливать ту конфронтацию, в которой с Брюсселем находился прежний премьер-министр. Опыт Туска на посту главы Евросовета, то есть человека, отвечающего за переговорные процессы лидеров Европы, за нахождение общего компромисса, показывает, что новый премьер-министр Польши будет исправлять все те сложности, которые накопились в отношениях Польши и Евросоюза», — сказал Кувалдин.

Он напомнил, что предметом критики Варшавы со стороны Брюсселя было нарушение принципов правового государства в Польше. Например, это касалось независимости судебной системы. Скорее всего, в ближайшее время это попытаются исправить. Кроме того, будет решаться вопрос о выделении Польше денег, пока заблокированных властями ЕС.

«А вот что касается украинского конфликта, то я не представляю, что здесь что-то сильно изменится. Думаю, что практически весь политический класс Польши настроен на поддержку Украины. Конечно, есть определённое и накапливающееся в Польше недовольство из-за украинских беженцев. На обывательском уровне. Это используется польскими политиками, например партией «Конфедерация». Но она на последних выборах набрала не очень большие показатели», — подчеркнул Кувалдин.

Эксперт полагает, что в настоящий момент налаживание отношений Варшавы с Брюсселем ни в коем случае не предполагает снижения помощи Украине. А может быть, даже наоборот. Не исключено и то, что новое правительство уделит меньше внимания жалобам местных фермеров, которые организовывали протесты (из-за украинского зерна. — Прим. ИА Регнум).

Ранее ИА Регнум сообщало, что торжественная церемония приведения Туска к присяге прошла 13 декабря в президентском дворце. Как пишут некоторые СМИ, декламируя текст присяги, Туск воздержался от произнесения слов «Да поможет мне бог». Ряд министров, которых также привели к присяге, поступили аналогичным образом. Отмечается, что такое поведение необычно и не соответствует польским традициям.

Кроме того, в своей речи Туск заявил, что будет добиваться восстановления авторитета республики в Евросоюзе.

Ранее сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого.