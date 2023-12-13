От Туска призвали не ждать снижения помощи Польши режиму Зеленского
Эксперт Кувалдин: новый премьер Польши Туск попытается снова подружиться с ЕС
Москва, 13 декабря, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Польши Дональд Туск попытается исправить испорченные отношения его страны с Европейским союзом, а значит, ждать, что Варшава станет меньше поддерживать Украину, пока не приходится. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 декабря заявил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Станислав Кувалдин.
Ранее президент Польши Анджей Дуда привёл нового главу правительства Туска к присяге.
«Туск, разумеется, настроен на более конструктивные отношения со структурами Европейского союза. Он меньше всего склонен усиливать ту конфронтацию, в которой с Брюсселем находился прежний премьер-министр. Опыт Туска на посту главы Евросовета, то есть человека, отвечающего за переговорные процессы лидеров Европы, за нахождение общего компромисса, показывает, что новый премьер-министр Польши будет исправлять все те сложности, которые накопились в отношениях Польши и Евросоюза», — сказал Кувалдин.
Он напомнил, что предметом критики Варшавы со стороны Брюсселя было нарушение принципов правового государства в Польше. Например, это касалось независимости судебной системы. Скорее всего, в ближайшее время это попытаются исправить. Кроме того, будет решаться вопрос о выделении Польше денег, пока заблокированных властями ЕС.
«А вот что касается украинского конфликта, то я не представляю, что здесь что-то сильно изменится. Думаю, что практически весь политический класс Польши настроен на поддержку Украины. Конечно, есть определённое и накапливающееся в Польше недовольство из-за украинских беженцев. На обывательском уровне. Это используется польскими политиками, например партией «Конфедерация». Но она на последних выборах набрала не очень большие показатели», — подчеркнул Кувалдин.
Эксперт полагает, что в настоящий момент налаживание отношений Варшавы с Брюсселем ни в коем случае не предполагает снижения помощи Украине. А может быть, даже наоборот. Не исключено и то, что новое правительство уделит меньше внимания жалобам местных фермеров, которые организовывали протесты (из-за украинского зерна. — Прим. ИА Регнум).
Ранее ИА Регнум сообщало, что торжественная церемония приведения Туска к присяге прошла 13 декабря в президентском дворце. Как пишут некоторые СМИ, декламируя текст присяги, Туск воздержался от произнесения слов «Да поможет мне бог». Ряд министров, которых также привели к присяге, поступили аналогичным образом. Отмечается, что такое поведение необычно и не соответствует польским традициям.
Кроме того, в своей речи Туск заявил, что будет добиваться восстановления авторитета республики в Евросоюзе.
Ранее сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого.