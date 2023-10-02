Москва, 2 октября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. В преддверии выборов премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупреждает украинское правительство и польское население, что если к власти в республике придёт лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск, то он якобы будет продвигать в стране интересы Германии и сближение с Россией. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов Дональд Туск

Ранее Матеуш Моравецкий призвал украинского лидера Владимира Зеленского не забывать о том, что Польша приютила несколько миллионов украинцев. По мнению премьера Польши, глава киевского режима пытается установить более тесные отношения с немецкими властями, однако, как предупреждает Моравецкий, Германия всегда будет стремиться на установку партнёрства с Россией. В противовес Моравецкий напомнил о том, что поляки всегда шли навстречу Украине.

По словам политолога, Моравецкий намекает, что если украинский лидер будет выражать недовольство отношением Варшавы к Киеву, если будет позволять себе критику в сторону польских властей, и на этом фоне избиратели на выборах в Польше будут активнее поддерживать оппозицию, то результат никого не обрадует. Тогда, по его мнению, вектор политики Польши будет направлен в сторону Германии и поддержки интересов России, а не Украины.

«Нынешние польские власти с Германией всё время вербально ссорятся. Они называют Туска немецким агентом. А если он придёт к власти, то будет защищать интересы свои, а ещё Германии и будет пытаться наладить отношения с Россией вопреки Украине. А поэтому Украина должна быть довольна, что у власти находятся такие люди как Моравецкий», — указал Брутер.

Политолог отметил, что данное заявление премьер-министра Польши нужно рассматривать в контексте выборов, поскольку оно завязано на его личных интересах сохранить позиции своей партии в парламенте.

«В преддверии выборов польское правительство любит поговорить о разных аспектах. До этого Моравецкий заявлял, что не предаст интересы польских аграриев, теперь — что всегда будет поддерживать Украину. Потом, наверное, что Украина должна помнить, как убивала поляков. То есть каждый избиратель, гражданин Польши может выбрать из этих слов то, что ему нравится», — пояснил Брутер.

Также он обратил внимание, что всё чаще в заявлениях польского премьера проскальзывают деспотичные нотки по отношению к киевским властям.

«Польша всегда будет считать Украину своим вассалом, потому что так сложилось исторически, и Киев это должен хорошо знать. Моравецкий хочет сказать — мы защищаем интересы свои и украинские. И Украина не должна никоим образом перечить Польше, даже когда та принимает спорные для Киева решения. Потому что в первую очередь Варшава пытается играть особую роль в продвижении американских интересов в восточной Европе», — отметил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, новое обострение отношений между Польшей и Германией произошло в сентябре 2023 года. В Берлине заявили, что страны ЕС, и прежде всего Польша, не препятствуют нелегальным мигрантам незаконно попадать в Германию. На границе Германии и Польши был усилен контроль.

Также стали обостряться и отношения Польши и Украины из-за решения о ввозе украинской сельхозпродукции. Европейская комиссия 15 сентября не стала продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна. Польша при этом продлила ограничения на поставки зерна с Украины собственным решением. Из-за запрета на ввоз украинского зерна 18 сентября Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе.

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна прекратила поставки оружия Украине. Он пояснил, что Польше необходимы средства для собственной обороны. Это вызвало недовольство в Киеве.

По словам главы Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, отношения двух стран портит несправедливое ко многим полякам поведение главы киевского режима.