Ситуация с распространением коронавируса в России и показатели смертности от COVID-19 с наступлением осени ожидаемо ухудшились. По состоянию на 9 октября 2021 года в России умерли 968 человек, что стало новым рекордом с начала пандемии. Во многом это произошло потому, что люди не спешат прививаться, не успел сформироваться коллективный иммунитет. Поэтому, например, в Приморье уже ввели обязательную вакцинацию. Первым компонентом необходимо привиться до 15 ноября, вторым — до 15 декабря. Во всех школах Воронежа власти вводят дистанционный режим обучения. Власти Югры запретили массовые мероприятия с числом участников и организаторов более 50 человек. Ужесточить ограничения для непривитых жителей планируют в Самарской области. В нескольких регионах России ввели QR-коды из-за коронавируса. С 11 октября 2021 года эта система начала действовать в Архангельской, Самарской, Курской, Воронежской областях, в Чечне, Кабарадино-Балкарии и Татарии. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Pixabay.com Коронавирус

07:40 11.10.2021 В Якутии на прошлой неделе заболеваемость COVID-19 возросла на 12,5%, в том числе в Якутске — на 8,6%, 68,3% заболевших — люди от 15 до 64 лет. Это стало причиной рекомендаций от главы Роспотребнадзора по республике усилить меры по борьбе с распространением инфекции. Подробности в материале: Главный санитарный врач Якутии настаивает на ужесточении антиковидных мер

07:40 11.10.2021 В Бурятии за минувшие сутки подтвердили 117 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число случаев за весь период пандемии достигло 60 147. Об этом: В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 117 человек

07:50 11.10.2021 В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет. Подробности в материале: В Бурятии жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек

07:53 11.10.2021 Смертность от коронавируса в России возросла среди ковид-диссидентов и антипрививочников. Об этом сообщил руководитель екатеринбургского филиала Центра «Вектор» Александр Семенов. «Да, вакцина пробивается, но эти-то люди не умирают. Тяжелых больных крайне мало, в основном продолжают болеть и умирать упертые ковид-идиоты, которые не прививались. Но мы все равно вынуждены их спасать», — заявил специалист.

07:53 11.10.2021 В Татарии зарегистрировали восемь новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 11 октября 796 человек. Читайте также: В Татарии от COVID-19 скончались ещё восемь человек

07:56 11.10.2021 В отделениях реанимации коронавирусных стационаров специалисты Роспотребнадзора отметили подъем грибковой флоры. Вероятно, он вызван патогенетическими особенностями коронавируса. Свою роль могли сыграть и применения определенных лекарств. Чаще всего обнаруживаются грибы рода Candida albicans. Они являются возбудителями кандидоза. Цитата канала tv360.

07:56 11.10.2021 Врачи Роспотребнадзора рассказали, в каком случае пациенты переносят коронавирус легче, а само заболевание проходит быстрее. Если человек близко общался с больным COVID-19, но принял все меры предосторожности: находился в маске, после контакта помыл руки, лицо, прополоскал горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого, то в организм попадет меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее.

08:00 11.10.2021 На Сахалине за последние сутки прошли вакцинацию от COVID-19 153 человека (днём ранее — 175). Коллективный иммунитет в островном регионе достиг 55%. Читайте также: На Сахалине коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 55%

08:02 11.10.2021 Замдиректора института эпидемиологии и микробиологии Руженцова — о средней продолжительности коронавируса: «По данным исследований, средняя продолжительность COVID-19 составляет 11 дней. Но этот период может составлять и от всего 1−2 дней до 21−28 и более. На поздних сроках, после четырнадцатого дня, продолжающаяся симптоматика связана с развившимися осложнениями, длительность которых может быть разной. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше».

08:06 11.10.2021 В Амурской области сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 среди детей. Кроме того, чаще стали заболевать коронавирусом те, кто от него вакцинировался. Читайте также: В Приамурье стали чаще болеть привитые от COVID-19

08:08 11.10.2021 Продолжительность заболевания COVID-19 в среднем составляет 11 дней, однако у разных пациентов этот срок может быть от двух до 28 дней. Читайте также: Специалисты назвали среднюю продолжительность заболевания COVID-19

08:15 11.10.2021 В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Скончался 81-летний житель Усть-Коксинского района. Читайте подробнее: В Горном Алтае выросло число смертей от COVID-19

08:16 11.10.2021 За прошедшие сутки в Хакасии выявили 137 носителей коронавируса, выздоровели 19 человек. Об этом сообщили 11 октября в правительстве республики. Подробности в материале: В Хакасии выявили 137 новых носителей коронавируса

08:19 11.10.2021 В Пензенской области за минувшую неделю (4—10 октября) умерли 180 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 11 октября зарегистрировали 2978 летальных исходов от COVID-19. Об этом: В Пензенской области от COVID-19 за сутки скончались 24 человека

08:25 11.10.2021 С начала 2021 года в Хакасии скончался 801 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 11 октября в республиканском правительстве. Читайте также: В Хакасии с начала года скончались более 800 ковид-пациентов

08:28 11.10.2021 В Удмуртии по состоянию на 11 октября выявили 315 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 310 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 56 605 случаев. Читайте подробнее: В Удмуртии прирост носителей коронавируса достиг 315 человек в сутки

08:31 11.10.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 30 человек. Накануне скончались 34 жителя республики. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2295 человек. Читайте также: За сутки от COVID-19 скончались 30 жителей Удмуртии

08:32 11.10.2021 Городская больница №7 Ростова-на-Дону получит немногим менее 8 млн рублей, которые будут направлены на усиление материальной базы отделения по лечению внебольничной пневмонии и пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Об этом: В ростовской больнице отремонтируют систему подачи кислорода

08:38 11.10.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 11 октября прививку от коронавируса сделали 410 165 человек. Второй компонент препарата получили 330 772 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: Число привитых от COVID-19 в Удмуртии превысило 410 тыс. человек

08:41 11.10.2021 В Туве за прошедшие сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле (+19). Подробности в материале: В Туве выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

08:45 11.10.2021 Аппараты ИВЛ. minzdrav.gov.ru.

08:58 11.10.2021 Решение о том, что посещать заведения общепита, культуры и спорта в Хакасии можно будет только прошедшим вакцинацию от COVID-19 или переболевшим новым заболеванием в последние полгода, приняли власти региона. Об этом 11 октября сообщил в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» глава республики Валентин Коновалов. Об этом: В Хакасии заведения общепита смогут посещать только прошедшие вакцинацию

09:00 11.10.2021 В Приморье введут дополнительные ограничения в связи с угрозой «четвертой волны» коронавируса. Читайте также: В Приморье ужесточили и дополнили коронавирусные меры

09:00 11.10.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 11 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 71 304, причём 657 из них обнаружили только за минувшие выходные дни (9−10 октября 2021 года). Читайте подробнее: В Забайкалье за выходные скончались 18 пациентов с COVID-19

09:05 11.10.2021 Студенты медицинского колледжа пришли на помощь работникам скорой помощи в Самаре. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Сообщается, что на станции скорой медицинской помощи в Самаре было увеличено количество диспетчеров, которые принимают вызовы, из-за увеличения числа инфицированных коронавирусом граждан и роста количества обращений в медслужбу. Читайте подробнее: В Самаре сообщили о росте количества обращений на станцию скорой помощи

09:08 11.10.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 11 октября от коронавируса полностью привиты уже 331 089 человек (+941 за выходные дни). Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 вакцинированы почти 35 тысяч человек

09:14 11.10.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 11 октября, за прошедшие сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 176 случаев. Читайте подробнее: Ещё шесть жителей Кузбасса стали жертвами коронавируса

09:15 11.10.2021 На прошлой неделе коронавирусом заразились 236 жителей Еврейской автономной области (неделей ранее — 230). Рост количества новых случаев составил 2,5%. Подробности в материале: В Еврейской АО рост числа новых больных COVID-19 за неделю составил 2,5%

09:16 11.10.2021 Вакцина «Спутник V». minzdrav.gov.ru

09:19 11.10.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1208 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В Кузбассе выявили более 58,5 тыс. носителей коронавируса

09:19 11.10.2021 В Челябинской области за сутки выявили ещё 404 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 404 носителя коронавируса

09:22 11.10.2021 Главный санитарный врач Еврейской автономии Павел Копылов подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса госслужащих и сотрудников организаций, работающих с людьми. Те, кто полностью не привьётся до 15 декабря 2021 года, будут отстранены от работы или переведены на «удалёнку». Читайте подробнее: В ЕАО обязали привиться от COVID-19 всех, кто работает с людьми

09:26 11.10.2021 В Новосибирске к сегодняшнему дню, 11 октября, на карантин из-за коронавируса отправили 81 класс. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Борис Буреев. Читайте подробнее: Уже более 80 классов в Новосибирске отправили на карантин из-за COVID-19

09:28 11.10.2021 В Саратовской области за сутки выявили 363 новых случая заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 202 пациента. Всего по состоянию на 11 октября зарегистрировали 92 467 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 83 606 человек. Читайте также: В Саратовской области выявили 363 новых случая заражения коронавирусом

09:31 11.10.2021 По данным Роспотребнадзора, на 11 октября проведено свыше 197,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 484 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 473 970 человек.

09:31 11.10.2021 Госпитализация пациентов с COVID-19 в Хакасии достигла максимума за последние несколько месяцев. Об этом: В Хакасии заявили о тяжёлой ситуации с коронавирусом

09:36 11.10.2021 В больницах Якутии проходят лечение 167 больных COVID-19 в тяжёлом состоянии, 33 жителя региона — на аппаратах ИВЛ. Такие данные привела на брифинге 11 октября заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. Читайте подробнее: В Якутии почти четверть заразившихся коронавирусом — дети

09:39 11.10.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и шести сельских районов. Об этом: На Алтае выявили 35 новых носителей коронавируса

09:49 11.10.2021 Ковидный госпиталь, развёрнутый на базе больницы скорой медицинской помощи Таганрога (Ростовская область), работает на пределе возможностей. Об этом сообщил главный врач лечебного учреждения Дмитрий Сафонов. Читайте подробнее: Ростовский врач: «Идёт ожесточённая борьба за жизни людей»

09:52 11.10.2021 Вакцинация от COVID-19 в Хакасии идёт в штатном режиме, однако её темпы продолжают оставаться низкими. Об этом сообщили 11 октября в республиканском министерстве здравоохранения. Подробности в материале: В Хакасии темпы вакцинации от COVID-19 продолжают оставаться низкими

10:06 11.10.2021 Свыше тысячи литров антиковидной плазмы заготовили и выдали инфекционным госпиталям специалисты волгоградского областного центра крови, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Читайте также: Волгоградским больницам выдали более тысячи литров антиковидной плазмы

10:15 11.10.2021 Ректор Малой академии наук Василий Павлов, уволенный из-за сопротивления размещению ковидного госпиталя в здании центра для одарённых детей республики, будет восстановлен в должности. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев. Читайте также: Глава Якутии распорядился отменить увольнение ректора Малой академии наук

10:17 11.10.2021 В Сургуте (ХМАО) на городском кладбище вырыли сотни могил. Видео, доказывающее факт, появилось в социальных сетях и всполошило местных жителей. Автор ролика, размещённого в группе «Подслушано Лянтор» в социальной сети «ВКонтакте», полагает, что таким образом сургутские власти готовятся к четвёртой волне коронавируса. Подробности в материале: Жителей Югры взбудоражили 600 пустых могил в Сургуте

10:19 11.10.2021 Люди в масках в метро. Дарья Драй © ИА REGNUM.

10:21 11.10.2021 В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус в 20 общественных местах и МФЦ — заммэра Ракова.

10:23 11.10.2021 В Югре и на Ямале с 11 октября 2021 года введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против COVID-19. В социальных сетях жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов высказывают негодование: сперва ограничениями их делят на привитых и непривитых, сейчас непривитых отрезают от средств существования. Однако власти призывают воспринимать ситуацию без драматизма. Подробности в материале: «Медицинский фашизм» — соцсети Югры и Ямала об обязательной вакцинации

10:26 11.10.2021 Жители Москвы смогут сдать экспресс-тест на коронавирусную инфекцию в торговых центрах и МФЦ, сообщили 11 октября в оперативном штабе Москвы. Читайте также: Москвичам рассказали о бесплатных экспресс-тестах на COVID-19

10:27 11.10.2021 В здравпункте Кемеровского государственного медицинского университета от коронавируса привились 59 иностранных обучающихся. Средства на закупку вакцины «Спутник Лайт» выделены вузом, сообщило министерство здравоохранения Кузбасса. Подробности в материале: Кузбасский вуз выделил средства для вакцинации иностранных студентов

10:30 11.10.2021 В Барнауле ежедневно растет число заболевших COVID-19. В сложной эпидситуации усилен контроль за учреждениями с массовым пребыванием людей.

10:33 11.10.2021 В России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации. Такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил вирусолог и академик РАН Александр Лукашев. Он сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки и рассчитал приемлемую сумму для такого штрафа.

10:40 11.10.2021 В Кемерове, по данным на сегодня, 11 октября, 187 537 горожан сделали прививки от COVID-19. Об этом сообщила мэрия муниципалитета. Читайте также: Число привитых от COVID-19 жителей Кемерова превысило 187,5 тысячи

10:42 11.10.2021 Подъём заболеваемости COVID-19 наблюдается в Москве, число госпитализаций за две недели выросло вдвое, а заболеваемость — в полтора раза — оперштаб.

10:43 11.10.2021 Лаборатория. minzdrav.gov.ru

10:59 11.10.2021 В Брянской области 11 октября выявлено 299 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2743 теста. Выписаны после лечения 119 пациентов, 12 — скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области за сутки выявили 299 новых носителей коронавируса

10:59 11.10.2021 В Ростовской области внесены изменения в документ об обязательной вакцинации от COVID-19. Согласно постановлению главного санитарного врача Дона Евгения Ковалёва, расширен перечень работников, которые должны принять участие в прививочной кампании. Об этом: В Ростовской области обязали привить от COVID-19 курьеров и волонтёров

11:03 11.10.2021 Обеспечение максимальной готовности санитарно-эпидемиологических служб противостоянию угрозе опасных инфекций невозможно без реального международного взаимодействия, заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин призвал к международному взаимодействию в борьбе с инфекциями

11:08 11.10.2021 Проведение бесплатных ковид-тестов в Москве. Люди удивляются: тесты реально бесплатные? — Да. Они бесплатные. Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. У человека на месте возьмут бесплатно мазок на ПЦР-исследование, итог его станет известен в течение суток. Кроме того, получившего положительный результат экспресс-теста попросят остаться дома до получения итогов ПЦР-теста.

11:08 11.10.2021 В Новосибирской области министерством здравоохранения развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики от коронавируса — во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и области. Об этом сообщило региональное правительство. Читайте подробнее: Пункты вакцинации открыли во всех взрослых поликлиниках Новосибирска

11:10 11.10.2021 Авторы исследований в Lancet пишут, что снижение интеллекта носит необратимый характер, однако врач-невролог, специалист по нейрореабилитации Ойбек Тургунхужаев с ними не согласен: «Здесь я с ними не согласен. На фоне антидепрессантов постепенное восстановление происходит достаточно быстро — примерно в течение трех месяцев. Стойкого когнитивного замедления, которое мы могли бы диагностировать как патологию, мы не видели». Цитата truekpru.

11:14 11.10.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 11 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 5721 человека, причём 78 из них добавили в сводку за минувшие выходные (9−10 октября 2021 года). Об этом: В Алтайском крае за выходные скончались 78 пациентов с коронавирусом

11:16 11.10.2021 Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19. Об этом: В РАН предложили штрафовать на 5 тыс. рублей за отказ от вакцинации

11:18 11.10.2021 В Алтайском крае по состоянию на 11 октября прививки получили 709 527 человек из более двух миллионов жителей. За выходные прирост вакцинированных составил 6166 человек. Читайте также: На Алтае за выходные от COVID-19 впервые привились всего 543 человека

11:18 11.10.2021 610 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе выявили 72 879 случаев заражения этой инфекцией. Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 610 носителей коронавируса

11:26 11.10.2021 Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил всем службам и ведомствам системы здравоохранения края быть готовыми к возможному росту динамики заболеваемости COVID-19. Глава региона отметил, что в целом ситуация с заболеваемостью ковидом в крае стабильная. Читайте подробнее: Губернатор Камчатки поручил подготовиться к возможной новой волне COVID-19

11:26 11.10.2021 В Чувашии с 11 октября вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для работников образования, здравоохранения и соцзащиты, общественного питания и торговли, культурных и спортивных заведений, общественного транспорта. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Надежда Луговская. Об этом: В Чувашии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

11:27 11.10.2021 В Новосибирской области создана вся необходимая инфраструктура для вакцинации от коронавирусной инфекции: открыты пункты вакцинации, сформированы выездные прививочные бригады и запас вакцин. Об этом сообщает региональное правительство. Об этом: В Новосибирской области продолжается активная вакцинация от коронавируса

11:33 11.10.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 октября, за минувшие сутки было выявлено ещё 174 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 180 случаев. Подробности в материале: Ещё 15 новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки

11:37 11.10.2021 За последние сутки, 10 октября, в России выявлено 29 409 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 957 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 460 человек. 🔸Москва — 5002 🔸Санкт-Петербург — 2931 🔸Московская область — 2184 🔸Самарская область — 705 🔸Нижегородская область — 658 🔸Воронежская область — 633 🔸Республика Башкортостан — 610 🔸Свердловская область — 565 🔸Пермский край — 549 🔸Ростовская область — 540 🔸Республика Крым — 526 🔸Красноярский край — 406 🔸Челябинская область — 402 🔸Иркутская область — 396 🔸Омская область — 382 🔸Оренбургская область — 376 🔸Волгоградская область — 371 🔸Ставропольский край — 365 🔸Саратовская область — 363 🔸Ульяновская область — 352 🔸Архангельская область — 328 🔸Удмуртская Республика — 310 🔸Алтайский край — 305 🔸Брянская область — 299 🔸Хабаровский край — 299 🔸Тверская область — 292 🔸Калининградская область — 287 🔸Пензенская область — 284 🔸Липецкая область — 282 🔸Вологодская область — 281 🔸Смоленская область — 279 🔸Ленинградская область — 275 🔸Тюменская область — 269 🔸Республика Коми — 261 🔸Владимирская область — 260 🔸Республика Карелия — 251 🔸Севастополь — 247 🔸Курская область — 244 🔸Белгородская область — 243 🔸Республика Саха (Якутия) — 234 🔸Краснодарский край — 232 🔸Псковская область — 229 🔸Забайкальский край — 221 🔸Ярославская область — 221 🔸Приморский край — 216 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 209 🔸Астраханская область — 207 🔸Ивановская область — 203 🔸Орловская область — 194 🔸Новгородская область — 189 🔸Мурманская область — 189 🔸Кемеровская область — 176 🔸Новосибирская область — 174 🔸Кировская область — 171 🔸Курганская область — 165 🔸Рязанская область — 164 🔸Тульская область — 154 🔸Костромская область — 146 🔸Тамбовская область — 146 🔸Калужская область — 144 🔸Республика Хакасия — 137 🔸Амурская область — 127 🔸Республика Дагестан — 119 🔸Республика Бурятия — 116 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 112 🔸Республика Мордовия — 108 🔸Республика Татарстан — 100 🔸Республика Чувашия — 99 🔸Томская область — 97 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 93 🔸Республика Северная Осетия — Алания — 74 🔸Чеченская Республика — 73 🔸Республика Марий Эл — 68 🔸Республика Ингушетия — 66 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 59 🔸Республика Калмыкия — 57 🔸Республика Тыва — 57 🔸Республика Адыгея — 55 🔸Камчатский край — 41 🔸Еврейская автономная область — 38 🔸Республика Алтай — 37 🔸Сахалинская область — 30 🔸Магаданская область — 20 🔸Чукотский автономный округ — 16 🔸Ненецкий автономный округ — 14 Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 217 372 летальных исхода, выздоровели 6 873 579 человек.

11:37 11.10.2021 Люди в масках на улице [Дарья Драй © ИА REGNUM].

11:39 11.10.2021 В Москве на 11 октября выявлено 5002 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1084 человека, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 515 человек. В городе выздоровели ещё 2284 пациента после прохождения лечения от ковида. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 514 140.

11:40 11.10.2021 В России число выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 29 409 и составило 7 804 774 случая. Об этом 11 октября сообщает федеральный оперштаб, опубликовавший свежую статистику. Подробности в материале: Суточный прирост заражений коронавирусом в РФ приблизился к 30 тысячам

11:41 11.10.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2359 пациентов, в том числе 46 детей. Об этом сегодня, 11 октября, сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В реанимации оказались почти 300 новосибирцев с коронавирусом

11:41 11.10.2021 За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 29 409 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В России за сутки выявили 29409 новых случаев заражения коронавирусом

11:41 11.10.2021 Губернатор Мурманской области Андрей Чибис допустил возможность ужесточения антиковидного режима в ближайшее время. «Ситуация меняется в сторону ухудшения, мы это видим», — заявил он. Подробности в материале: Мурманский губернатор предупредил об ужесточении антиковидного режима

11:43 11.10.2021 Вакцинация в России добровольная, предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации преждевременно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил первый зампред комитета Госдумы VII созыва по госстроительству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). Об этом: В Госдуме назвали преждевременным введение штрафов за отказ от вакцинации

11:43 11.10.2021 За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 2931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 11 октября в федеральном оперштабе. Это на 109 случаев больше, чем было выявлено в предыдущие сутки. Подробности в материале: В Петербурге выявили 2931 новый случай коронавируса, умерли 63 человека

11:47 11.10.2021 Коронавирусная инфекция стала причиной смерти 957 человек за последние сутки, сообщает 11 октября оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Читайте подробнее: В России за сутки от COVID-19 скончались 957 человек

11:47 11.10.2021 В Калмыкии за последние сутки выявили 56 носителей коронавируса. Такие данные приводит региональный оперштаб 11 октября. Это на один случай заражения меньше, чем накануне. Читайте также: В Калмыкии за сутки выявили 56 носителей коронавируса

11:47 11.10.2021 Летальность от COVID-19 в Москве является одной из самых низких в России. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «Москва привила от населения (общего количества — прим. ИА) 39,5%. По взрослому населению — 47,7%», — сообщил Онищенко. Подробности в материале: Онищенко оценил летальность от COVID-19 в Москве

11:51 11.10.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные привели в региональном оперштабе 11 октября. Об этом: Число жертв коронавируса в Калмыкии достигло 625 человек

11:54 11.10.2021 В московском кампусе Высшей школы экономики (ВШЭ) 149 человек болеют коронавиурсной инфекцией, сообщается 11 октября на сайте вуза. Об этом: В ВШЭ заболели ковидом 149 человек

11:55 11.10.2021 Уровень летальности в Санкт-Петербурге примерно в два раза выше, чем в Москве. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «Такие крупные мегаполисы, которые сегодня определяют погоду, как Санкт-Петербург, имеют летальность 3,49%», — сказал эпидемиолог. Читайте также: Онищенко призвал разобраться с летальностью от COVID-19 в Петербурге

11:55 11.10.2021 В Пермском крае с начала 2021 года, по состоянию на утро 11 октября, с начала массовой вакцинации от COVID-19 первым компонентом привито более 793,2 тыс. жителей. Из них полностью завершили курс иммунизации 645,5 тыс. пермяков, сообщает краевой минздрав. Подробности в материале: В Прикамье 645,5 тыс. человек завершили вакцинацию от COVID-19

11:59 11.10.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 284 жителей. Всего на 11 октября в регионе зарегистрировали 73 498 случаев заражения. Выздоровели 58 385 пациентов, в том числе за сутки — 68 человек. Скончались за время пандемии 2978 ковид-пациентов, из них 24 — за минувший день. Об этом: В Пензенской области выявили 284 новых случая заражения коронавирусом

12:02 11.10.2021 В Ростовской области обновлён рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. Положительный результат теста на коронавирус получили ещё 540 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 11 октября. Об этом: В Ростовской области обновлён рекорд по числу новых заражений коронавирусом

12:03 11.10.2021 В Саратовской области общее число жертв COVID-19 на 11 октября составляет 3332 человека. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 15 мужчин и 20 женщин в возрасте от 47 до 86 лет. Читайте подробнее: В Саратовской области за сутки скончались 35 ковид-пациентов

12:04 11.10.2021 В Москве за сутки выявили 5002 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 октября сообщили в оперативном штабе столицы. Суточный прирост накануне, 10 октября, составил 4610 случаев. Таким образом, растёт число новых случаев заражений, выявленных тестированием. Читайте также: Прирост заражений коронавирусом в Москве превысил 5 тысяч случаев

12:05 11.10.2021 Президент России Владимир Путин поприветствовал участников учений Роспотребнадзора и ВОЗ в Казани: «Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю первого масштабного мероприятие подобного рода, проводимого на Евразийском пространстве. Последние годы мы наглядно убедились, насколько актуальным и востребованным является обеспечение максимальной готовности для санитарно-эпидемиологических служб противостоянию угрозы опасных инфекционных болезней». Глава государства уверен, что эти учения укрепят международное сотрудничество, а приобретенные во время учений навыки позволят защищать здоровье людей.

12:05 11.10.2021 Летальность от COVID-19 в Подмосковье одна из самых низких в стране. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «Московская область имеет сегодня летальность 1,79%», — сказал Онищенко. Об этом: Онищенко отметил низкую летальность от COVID-19 в Подмосковье

12:05 11.10.2021 В масках. russian.news.cn.

12:05 11.10.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 27 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 октября. Подробности в материале: Ещё 27 жителей Ростовской области скончались от COVID-19

12:07 11.10.2021 В Калужской области подготовлены локальные нормативные акты, регламентирующие стимулирующие выплаты медицинским работникам, участвующим в вакцинации. Средства в совокупном объеме 200 рублей за одного вакцинированного будут выплачиваться не только медработникам, непосредственно участвующим в вакцинации, но и тем, кто проводит разъяснительную работу с гражданами. Читайте также: Калужских медиков и агитаторов поощрят деньгами за привитых от COVID-19

12:08 11.10.2021 ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом на 11 октября 2021 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе ☑️Москва +5 002/1 683 677 ☑️Санкт-Петербург +2 931/647 623 ☑️Московская область +2 184/467 399 ☑️Самарская область +705/112 339 ☑️Нижегородская область +658/176 405 ☑️Воронежская область +633/139 956 ☑️Башкирия +610/72 879 ☑️Свердловская область +565/144 886 ☑️Пермский край +549/107 323 ☑️Ростовская область +540/144 305 Цитата канала «16 негритят».

12:08 11.10.2021 ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 11 октября 2021 года. (формируется по абсолютным значениям смертей) Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии ☑️Москва +71/29 738 ☑️Санкт-Петербург +63/22 509 ☑️Свердловская область +42/6 773 ☑️Нижегородская область +36/6 972, Краснодарский край +36/6 583 ☑️Саратовская область +35/3 332, Башкирия +35/1 913 ☑️Ставропольский край +33/3 356 ☑️Пермский край +28/5 173 ☑️Ростовская область +27/7 121, Челябинская область +27/3 682 ☑️Пензенская область +24/2 978 ☑️Алтайский край +22/4 419 Цитата канала «16 негритят».

12:09 11.10.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 144 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 11 октября. Днём ранее, 10 октября, в регионе было зарегистрировано 145 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 49 675 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 144 носителя коронавируса

12:11 11.10.2021 Как заявил 11 октября председатель Калужского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Рахе, ограничительные меры для борьбы с коронавирусом должны вводиться исключительно централизованно во всех регионах страны и при условии аргументированной обоснованности со стороны медицинского сообщества. Об этом: «Политика двойных стандартов» — бизнес возмущен ковидными ограничениями

12:11 11.10.2021 Минздрав одобрил проведение клинических исследований вакцины «КовиВак» на добровольцах старше 60 лет.

12:13 11.10.2021 В Татарии за время пандемии по состоянию на 11 октября зарегистрировали 27 936 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 100 — за прошедшие сутки. Всего выздоровели 23 627 ковид-пациентов, скончались 796 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 15 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на восемь. Читайте также: В Татарии за сутки выявили 100 новых случаев заражения коронавирусом

12:14 11.10.2021 За сутки в Москве от коронавирусной инфекции умер 71 человек, сообщили 11 октября в столичном оперативном штабе, опубликовав свежую статистику по заболеваемости. Днём ранее, 10 октября, в столице скончались 72 пациента. В настоящее время оборудование для искусственной вентиляции лёгких поддерживает жизни 515 человек. Читайте подробнее: Смертность от COVID-19 в Москве остаётся стабильной

12:15 11.10.2021 В Пермском крае с начала пандемии смертность от COVID-19 среди людей старше 60 лет выросла в 9,6 раза. Такие данные за апрель — август 2021 года в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом приводит краевой минздрав. «Выбор такого периода обусловлен тем, что первые летальные исходы от COVID-19 были зарегистрированы в апреле 2020 года, поэтому корректно «календарно» анализировать именно пять месяцев прошлого и нынешнего года, то есть их аналогичные периоды», — пояснили в ведомстве. На территории региона среди всех умерших от коронавирусной инфекции в 2021 году 85,1% составляют жители старше 60 лет. В апреле — августе 2020 года жертвами COVID-19 стали 212 пожилых пермяков, в апреле — августе 2021 года — 2027 пенсионеров. Среди пациентов старше 60 лет, заболевших ковидом, умирает каждый десятый. Читайте подробнее: Смертность пожилых людей от COVID-19 в Прикамье выросла в 9,6 раза

12:16 11.10.2021 Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов перечислил способы минимизации рисков быть инфицированным коронавирусом при контакте с заболевшими. Читайте подробнее: Иммунолог рассказал, как минимизировать риски заболеть COVID-19

12:18 11.10.2021 В рамках снижения летальности от COVID-19 в России, вероятно, следует пересмотреть методику лечения этого заболевания. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «При том, что вирус один и тот же и меры те же самые, каких-то значимых скоплений населения тоже не отмечено, нужно разбираться в лечении», — сказал Онищенко. Подробности в материале: Онищенко назвал возможную причину роста летальности от COVID-19 в России

12:19 11.10.2021 С начала пандемии в Чувашии официально выявлено 35 009 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 99. Выздоровели 31 612 пациентов с коронавирусом, в том числе за минувший день вылечились 84 больных. За сутки жертвами коронавируса стали 11 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умерли 2452 человека. Об этом: В Чувашии за сутки зарегистрировали ещё 99 случаев заражения коронавирусом

12:22 11.10.2021 В России необходимо ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Александр Лукашев. По его словам, в период пандемии коронавируса система здравоохранения испытывает серьезную финансовую нагрузку, и отказ от вакцинации делает ситуацию только хуже. Специалист подсчитал, что лечение одного больного COVID-19 обходится государству около 200 тысяч рублей, а косвенный ущерб может составить примерно 500 тысяч рублей. Читайте подробнее: В РАН предложили штрафовать за уклонение от вакцинации

12:25 11.10.2021 В Свердловской области 10 октября обнаружили 565 случаев COVID-19. Из них 132 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Свердловской области выявили ещё 565 носителей коронавируса

12:26 11.10.2021 В Амурской области расширяют ковидные госпитали. В реанимации из-за COVID-19 находятся 50 жителей региона, 500 человек кислородозависимы. Подробности в материале: В Приамурье создают новые койки для больных COVID-19

12:29 11.10.2021 В Ульяновской области, по данным на 11 октября, подтверждено 86 809 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 352. Победили болезнь 75 974 ковидных больных, в том числе за сутки вылечились 297 пациентов. За минувший день в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 человек. Таким образом, всего скончались 2734 пациента с коронавирусом. Подробности в материале: В Ульяновской области выявили 352 новых случая заражения коронавирусом

12:31 11.10.2021 В реанимационном отделении инфекционной больницы Сыктывкара оказался 11-месячный ковид-пациент. Подробности в материале: В Коми младенец с ковидом попал в реанимацию

12:32 11.10.2021 За прошедшие сутки в Омской области выявили 382 носителя коронавируса, в том числе 256 человек лечатся амбулаторно. Подробности в материале: В Омской области коронавирус выявили ещё у 382 человек

12:32 11.10.2021 В Ростовской области за выходные резко сократилось число желающих принять участие в прививочной кампании. Это следует из сводки, опубликованной 11 октября на сайте донского правительства. Читайте также: В Ростовской области за выходные резко опустели прививочные кабинеты

12:35 11.10.2021 В Нижегородской области по состоянию на 11 октября выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 641 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 176 405 случаев. Читайте также: В Нижегородской области выявили 658 новых носителей коронавируса

12:38 11.10.2021 Россия и сейчас обладает неплохой системой реагирования на распространения тех или иных инфекций. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «Мы говорим о санитарном щите, говорим, надо построить лаборатории, нужно создать быструю систему реагирования, она у нас не последняя в мире. Но как распорядиться этими данными?» — сказал Онищенко. Подробности в материале: Онищенко высказался об идее санитарного щита России

12:39 11.10.2021 В Омской области за прошедшие сутки скончались шесть пациентов с диагнозом COVID-19. Читайте также: Жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали ещё шесть человек

12:41 11.10.2021 В Оренбургской области выявили 376 новых заражений коронавирусом, что на четыре больше предыдущего суточного показателя, сообщает 11 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 81 363. На 100 тыс. населения приходится 4151,34 факта заболевания. Оправился от болезни 69 761 оренбуржец. По причине COVID-19 скончался 2161 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный исход. Подробности в материале: В Оренбуржье число выявленных заражений коронавирусом превысило 81 тысячу

12:43 11.10.2021 За последние сутки в Коми число ковид-пациентов пополнили 268 человек, один ковид-пациент скончался. Читайте подробнее: В Коми за сутки коронавирус выявили у 268 человек

12:44 11.10.2021 Ленинградская область на фоне роста числа пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, добавила еще 209 коек в районных стационарах. Всего в «четвертую» волну в регионе развернуто более 2,1 тыс. таких коек. Читайте также: Ленобласть добавила более 200 коек в коронавирусные стационары

12:47 11.10.2021 По состоянию на 11 октября в Красноярском крае выявлено 120 306 носителей коронавируса. Читайте подробнее: В Красноярском крае COVID-19 диагностировали ещё у 406 человек

12:51 11.10.2021 Темой предстоящего общего собрания Российской академии наук (РАН) станет пандемия коронавируса. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам эксперта, во время собрания ученые будут рассматривать пандемию с разных сторон. Читайте также: Пандемия коронавируса станет темой общего собрания РАН

12:52 11.10.2021 На кампанию по вакцинации от коронавируса в России идет информационно-террористическая атака. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. По мнению эксперта, речь идет о настоящей гибридной наступательной операции на прививочную кампанию в России. Об этом: Онищенко заявил об информационно-террористической атаке на вакцинацию

12:53 11.10.2021 В Пермском крае начнут отстранять от работы тех, кто не сделал прививку от коронавирусной инфекции. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по региону, 15 сентября истек срок, отведенный для вакцинации отдельным категориям граждан. Информация о 290 хозяйствующих субъектах, не обеспечивших нормативный уровень вакцинации в трудовом коллективе, направлена в Государственную инспекцию труда в Пермском крае для принятия мер, направленных на соблюдение обязательных требований Трудового кодекса России. Отсутствие профилактических прививок влечет определенные правовые последствия, в частности, отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, подчеркнули в надзорном ведомстве. Об этом: В Прикамье начнут отстранять от работы непривитых от COVID-19

12:54 11.10.2021 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 11 октября, выявили 549 заражений коронавирусом, что на четыре меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число зарегистрированных случаев заражения достигло 107 323. Оправились от болезни 93 455 пермяков. На сегодняшний день в больницах лечится 4541 пациент с COVID-19. Коечный фонд свободен на 8,8%. Жертвами коронавирусной инфекции стали 5173 человека. За последние сутки умерли 28 пермяков. Подробности в материале: В Прикамье зарегистрировано более 107 тыс. заражений коронавирусом

12:59 11.10.2021 В Белгородской области 11 октября впервые подтверждены 243 случая заражения коронавирусом, что на семь больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано пять летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 подано 277 заявок. Об этом: В Белгородской области подтвердили рекордные 243 случая COVID-19

13:01 11.10.2021 Предложение штрафовать граждан России за отказ от вакцинации от коронавируса не нашло отклика в Кремле. Дмитрий Песков заявил «Говорит Москва», что такие меры стимуляции противоречат социальному характеру нашего государства, главный приверженец которого — президент Владимир Путин. «Такие меры нереальны в нашей стране. Дело в сознательности граждан и необходимости понять, что иного способа защитить свою жизнь не существует», — сказал Песков.

13:02 11.10.2021 В Ульяновской области вакцинация от COVID-19. med.ulgov.ru.

13:04 11.10.2021 Уровень вакцинации от коронавируса в России непозволительно маленький, отсюда и большая смертность — Песков.

13:05 11.10.2021 В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. Об этом: За сутки в Красноярском крае скончались 24 ковид-пациента

13:06 11.10.2021 Человечество сможет побороть пандемию коронавируса менее чем за два года. Такое прогноз 11 октября сделал врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. Во время мероприятия представители СМИ попросили оценить эксперта заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что пандемию удастся побороть примерно в течение двух лет. Читайте подробнее: Онищенко спрогнозировал сроки победы над пандемией коронавируса

13:08 11.10.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 269 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 октября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 267 случаев. Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки скончались 10 пациентов с COVID-19

13:11 11.10.2021 За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 97 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 человек. Об этом сообщили 11 октября в региональном оперативном штабе. Об этом: В Томской области выявили уже почти 45 тысяч носителей коронавируса

13:15 11.10.2021 В Воронеже с 12 октября во всех школах вводится дистанционное обучение для всех классов. Также на дистанционный режим работы переводятся учреждения дополнительного образования — проводить в очной форме они могут только индивидуальные занятия. Вузам и профессиональным образовательным организациям рекомендовали с 12 октября перевести в онлайн-формат лекции, практические и лабораторные работы. Подробности в материале: В Воронеже на «дистанционку» отправили всех школьников и часть студентов

13:16 11.10.2021 По данным оперативного штаба на 11 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5060 человек, причём вновь 33 из них добавили в сводку за минувшие выходные. Читайте также: В Приангарье за выходные скончались ещё 33 пациента с COVID-19

13:16 11.10.2021 Работавший в «красной зоне» врач-кардиолог скончался в Самарской области. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Самарской областной клинической больницы. «Ушел из жизни Борисов Сергей Михайлович. Наш коллега, друг, жизнелюбивый человек, на 43 году жизни. Сергей Михайлович был прекрасным врачом-кардиологом поликлиники главного корпуса. С начала работы госпиталя в 2020 году пошёл работать в «красную» зону, чтобы бороться с COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы. Читайте подробнее: В Самаре скончался работающий в «красной зоне» врач-кардиолог

13:19 11.10.2021 Идея со штрафами за отказ от вакцинации от COVID-19 противоречит социальному характеру России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране. Они противоречат социальному характеру нашего государства, а социальный характер нашего государства записан в нашей Конституции», — сказал Песков. Об этом: Песков назвал нереальной идею со штрафами за отказ от вакцинации

13:19 11.10.2021 Вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что столичные власти продолжают расширять для горожан возможности тестирования на COVID-19. С 11 октября бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу: в 10 центрах госуслуг «Мои документы» и 10 популярных общественных местах — торговых центрах, ГУМе, фуд-молле «Депо», магазине «Леруа-Мерлен». Подробности в материале: На изоляцию: список мест в Москве, где можно сдать экспрес-тест на COVID-19

13:24 11.10.2021 Российская система образования не нуждается в массовом переводе школ на удаленку по причине пандемии коронавируса. Об этом 11 октября заявил врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM. «Массово ничего не должно быть. Я понимаю, в марте 2020 года мы еще не все понимали и нужно было закрыть. Даже Воронеж не нужно весь закрывать», — сказал эксперт. Об этом: Онищенко выступил против перевода школ на дистант

13:26 11.10.2021 В Мордовии по состоянию на 11 октября выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 106 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 128 случаев. Подробности в материале: В Мордовии выявили ещё 108 случаев заражения коронавирусом

13:27 11.10.2021 В настоящее время уровень вакцинации от COVID-19 в России непозволительно низкий, что является причиной большой смертности от нового заболевания в стране. Об этом 11 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле назвали уровень вакцинации от COVID-19 в РФ непозволительно низким

13:31 11.10.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал вероятность наступления в регионе «четвертой волны коронавируса». По его словам, она продлится от 6 до 10 недель. Читайте также: Приангарье готово к четвёртой волне коронавируса

13:31 11.10.2021 В Новгородской области вводятся новые строгие меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Такое решение было принято по результатам заседания областного оперштаба в связи с резким ростом числа заболевших. Читайте подробнее: QR-код для общественных мест стал обязательным в Новгородской области

13:31 11.10.2021 В Курской области 11 октября зарегистрировано 244 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на шесть меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1502 человека. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Курской области число летальных случаев COVID-19 превысило 1,5 тысячи

13:35 11.10.2021 В Москве сотни человек выстроились в очередь на экспресс-тесты на COVID-19

13:40 11.10.2021 В реанимационном отделении Сыктывкарской инфекционной больницы проходили лечение привитые ковид-пациенты. Читайте также: Врач из Коми рассказал о количестве привитых в реанимации

13:41 11.10.2021 По причине сложной ситуации с распространением коронавируса, в Иркутской области с 23 октября вводится запрет на проведение гастрольных и выездных концертов. Соответствующие поправки в свой указ подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Согласно документу от 11 октября, в регионе приостанавливается проведение гастрольных и выездных концертов, спектаклей, балетов, цирковых представлений. Подробности в материале: Приангарье из-за COVID-19 вводят запрет на концертную деятельность

13:41 11.10.2021 В Новгородской области в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 будет введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, сообщили 11 октября в пресс-службе правительства региона. Читайте также: «Реанимации переполнены»: на Новгородчине вводят обязательную вакцинацию

13:47 11.10.2021 В Рязанской области 11 октября выявлено 164 новых носителя коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 162 человека. Карантинные мероприятия проходят в 96 образовательных учреждениях. Об этом: В Рязанской области выявлены 164 новых носителя коронавируса

13:48 11.10.2021 Большая смертность от COVID-19 в России связана с невысоким уровнем вакцинации населения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький. Непозволимо маленький. Отсюда у нас такая большая смертность», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков назвал маленьким уровень вакцинации от COVID-19

13:50 11.10.2021 «Региональные власти не по своей прихоти ограничивают бизнес, который обеспечивает рабочие места и приносит налоги в бюджеты. Такие ограничения вводятся на местах вынуждено, и было бы правильным, если такое введение по всех случаях сопровождалось поддержкой федерального центра», — заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова. Читайте подробнее: Бизнес согласен на «разумные ограничительные меры» из-за коронавируса

13:50 11.10.2021 В Липецкой области 11 октября подтверждено 282 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 1777 человек. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 282 новых носителя коронавируса

13:51 11.10.2021 Авиакомпания S7 Airlines запускает регулярный рейс в Таиланд для вакцинированных «Спутником V». Граждане России с прививкой не будут проходить 14-дневный карантин по прибытии в королевство. Подробности в материале: Авиасообщение между Иркутском и Таиландом возобновится в ноябре

13:53 11.10.2021 В Республике Карелия с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 68,6 тыс. жителей. За минувшие сутки лабораторным путем было подтверждено 248 случаев инфицирования. Подробности в материале: В Карелии с начала пандемии коронавирусом заразились 68,6 тыс. жителей

13:58 11.10.2021 Ковид-фри мероприятия — это безопасные мероприятия, с системой контроля зрителей. Однако на практике мы видим отсутствие четкого понимания термина «ковид-фри мероприятие» Читайте также: Отсутствие стандарта: почему к ковид-фри мероприятиям разные требования

13:59 11.10.2021 В Югре за сутки выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (52 случая), сообщает 11 октября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 205 случаев. Подробности в материале: В Югре за сутки выявлено 209 заражённых SARS-CoV-2

14:00 11.10.2021 В Астраханской области 11 октября подтверждено 219 новых случаев заражения коронавирусом — на 12 больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период 1751 человек скончался. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 219 новых случаев заражения коронавирусом

14:00 11.10.2021 Отделения Самарской городской больницы перепрофилируют под лечение пациентов с COVID-19. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Сообщается, что в области фиксируется рост заражения коронавирусом. В связи с этим принято решение увеличить число коек для пациентов с COVID-19. Подробности в материале: В больнице Самары перепрофилируют отделения для помощи пациентам с COVID-19

14:02 11.10.2021 Аппараты ИВЛ. minzdrav.gov.ru.

14:06 11.10.2021 Предприниматели зачастую впадают в ступор: что и как на этот раз требовать от посетителей, кто их самих придет проверять, возмутился уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин. Подробности в материале: «Прекратите танцы на граблях» — об антиковидных ограничениях в регионах РФ

14:08 11.10.2021 Во Владимирской области 11 октября подтверждено 260 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2048 человек. За последние сутки подтверждено семь новых летальных случаев. Об этом: Во Владимирской области за сутки выявлены 260 носителей коронавируса

14:11 11.10.2021 Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 «КовиВак» на добровольцах в возрасте 60 лет и старше. Читайте подробнее: Минздрав РФ одобрил исследования «КовиВака» на добровольцах старше 60 лет

14:17 11.10.2021 705 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что всего по области выявили 112 339 случаев заражения этой инфекцией. Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили более 700 носителей коронавируса

14:17 11.10.2021 В Ростовской области нет планов по массовому переводу школ и вузов на дистанционный формат обучения в связи с увеличением числа выявленных случаев коронавируса. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 11 октября главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв. Читайте подробнее: В Ростовской области на видят причин для перевода школ и вузов на «дистант»

14:20 11.10.2021 В Вологодской области собрали более пяти тысяч подписей против принудительной вакцинации от ковида и введения системы QR-кодов. В числе подписавших — жители Черповца, Вологды, Великого Устюга и Тарноги. Читайте также: На Вологодчине собирают подписи против принудительной вакцинации

14:20 11.10.2021 Иркутская область. Две школы в Катангском и Заларинском районах перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса.

14:20 11.10.2021 Медицинский работник у аппарата ИВЛ. mos.ru.

14:22 11.10.2021 В Тамбовской области 11 октября подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 966 человек. Шесть новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки. Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявлены 146 новых носителей коронавируса

14:26 11.10.2021 Советский и российский певец, композитор и актёр, народный артист РФ Валерий Леонтьев госпитализирован с COVID-19 в Москве. Об этом 11 октября сообщает Телеграм-канал «Mash». Читайте подробнее: Певца Валерия Леонтьева госпитализировали с COVID-19 в Москве

14:26 11.10.2021 В больницах Санкт-Петербурга, принимающих пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, в настоящее время находится 6533 пациента, это на 249 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 11 октября в городском оперштабе. Читайте также: В петербургских больницах с ковидом лежит более 6,5 тыс. пациентов

14:26 11.10.2021 Советский и российский певец Валерий Леонтьев находится дома и не болеет COVID-19. Об этом RT заявил концертный директор певца Борис Чигирев. «Дома сидит, ничего нет, всё в порядке, живой-здоровый», — сказал Чигирев. Об этом: Директор Леонтьева опроверг слухи о госпитализации певца

14:27 11.10.2021 За последние сутки в Вологодской области скончались десять человек с COVID-19. С начала пандемии жертвами инфекции стали 1995 жителей региона Читайте подробнее: В Вологодской области за сутки скончались десять ковид-пациентов

14:36 11.10.2021 Бизнес-сообщество предлагает обозначить на федеральном уровне персональную ответственность потребителей/покупателей за наличие прививки, а не перекладывать штрафы за невакцинированных клиентов на бизнес. Об этом: Бизнес в РФ просит понятные антиковидные правила

14:36 11.10.2021 Представитель советского и российского певца, народного артиста РФ Валерия Леонтьева опроверг сообщения о госпитализации 72-летнего артиста в Москве с COVID-19, его слова 11 октября приводит РИА Новости. Читайте также: Представитель Валерия Леонтьева опроверг сообщения о госпитализации певца

14:39 11.10.2021 В Пензенской области существенное влияние на рынок труда оказало распространие коронавируса. Основные показатели занятости в настоящее время достигли допандемийных значений. По состоянию на 1 августа 2021 года уровень безработицы в регионе составил 4,1%. Об этом: В Пензенской области уровень безработицы достиг допандемийных значений

14:40 11.10.2021 В Саратове школьники возобновят очный формат обучения с 12 октября. Соответствующее решение принято региональным управлением Роспотребнадзора, сообщает 11 октября пресс-служба городской администрации. Подробности в материале: Саратовские школьники возвращаются к очному обучению

14:41 11.10.2021 В Воронежской области 11 октября подтверждено 633 новых случая заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее. За весь период скончались 4572 человека. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки. Читайте также: В Воронежской области за сутки выявлены 633 новых носителя коронавируса

14:45 11.10.2021 В администрации президента РФ прокомментировали статью британского таблоида The Sun, в которой российские спецслужбы обвинили в краже формулы вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник v» у фармацевтической компании AstraZeneca. Читайте также: В Кремле считают таблоид The Sun «глубоко ненаучной газетой»

14:45 11.10.2021 Пациент на ИВЛ. gov39.ru.

14:46 11.10.2021 За последние сутки в Мурманской области от ковида скончались девять человек, всего с начала пандемии — 2156. Подробности в материале: В Мурманской области за сутки коронавирус унёс девять жизней

14:57 11.10.2021 За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 325 человек, 77 из них — жители областного центра. Читайте подробнее: В Архангельской области коронавирус выявили ещё у 325 человек

15:04 11.10.2021 В Пензе с 11 октября в торговых центрах вновь заработают пункты вакцинации, где можно привиться от гриппа и COVID-19. Также организован прививочный пункт в Доме молодежи. Читайте подробнее: В торговых центрах Пензы вновь открыли пункты вакцинации от COVID-19

15:08 11.10.2021 В Госдуме возмущены предложением ввести ежемесячные штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября. Об этом: В Госдуме возмущены предложением ввести штрафы за отказ от прививки

15:12 11.10.2021 В Воронежской области по состоянию на 11 октября от коронавируса привиты 756 тыс. 255 жителей региона. Оба этапа вакцинации прошёл 713 тыс. 971 человек. За последние сутки медики сделали 1 тыс. 736 прививок. Читайте подробнее: В Воронежской области от COVID-19 привились 756 тыс. человек

15:17 11.10.2021 В Астраханской области к 11 октября вакцинированы от коронавирусной инфекции 337 тыс. 157 человек. Оба этапа иммунизации прошли 302 тыс. 511 человек. Подробности в материале: Прививки от COVID-19 сделали более 337 тыс. жителей Астраханской области

15:27 11.10.2021 В Тамбовской области к 10 октября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 377 тыс. 355 человек. Полностью вакцинацию завершили 352 тыс. 304 человека. Охват вакцинацией составил 56,4%. Читайте также: В Тамбовской области от коронавируса вакцинировались 377 тыс. человек