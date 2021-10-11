Великий Новгород, , 15:39 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем видеообращении к жителям региона на странице в Instagram 11 октября объяснил, почему было принято решение о введении обязательности QR-кодов для посещения общественных мест и обязательной вакцинации ряда категорий работников.

Андрей Никитин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«К сожалению, порадовать вас нечем. Вирус «короны» становится злее. В эти выходные мы столкнулись с тем, что практически в ручном режиме приходилось распределять скорые по больницам. Огромное количество невакцинированных людей поступает с тяжелой формой ковида», — сообщил губернатор.

По его словам, если и дальше количество больных COVID-19 будет нарастать такими же темпами, придется заполнять такими пациентами стационары скорой помощи, областную больницу, онкоцентр и так далее. «(Коечные) мощности вводим практически каждый день, но темпы роста заболеваемости растут быстрее, чем мы успеваем вводить новые койки», — констатировал Андрей Никитин.

В связи с этим с 12 октября в регионе вводятся дополнительные ограничения.

«Доступ в кинотеатры, музеи, библиотеки, любые культурно-досуговые учреждения, спортзалы, фитнес-центры, а также в кафе, рестораны и гостиницы будет проходить через QR-код <…> Для всех остальных, без вакцинации, без QR-кода доступ в эти заведения будет запрещен», — сказал Андрей Никитин. Он подробно объяснил, как можно получить этот код, в том числе при помощи МФЦ, где его бесплатно распечатают или скачают на смартфон.

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Никитин также подтвердил, что с 12 октября постановлением главного санитарного врача по региону будет введена обязательная вакцинация для определенных категорий работников — медиков, работников сферы образования, соцзащиты, торговли, сферы услуг, транспорта и ЖКХ.

«То есть те, кто максимально часто взаимодействует с людьми в рамках своей работы. Будет отведен определенный срок на эту вакцинацию, в течение которого каждый гражданин, который попадает в эту категорию, должен будет такую вакцинацию пройти», — отметил губернатор Новгородской области.

«Будем жить в новых условиях, привыкать к этому», — добавил Никитин. Он вновь призвал новгородцев к вакцинации, отметив, что это единственная альтернатива локдауну и ограничениям.

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