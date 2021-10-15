Якутск, , 05:03 — REGNUM В Якутии подал в отставку глава Алданского района Северин Поздняков. Причины своего увольнения он объяснил тем, что не может полноценно работать после того, как переболел коронавирусом, написало ЯСИА.

Отставка Peter Miller

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«Здесь дело в личном. Вопрос о сложении полномочий я себе поставил после того, как долго реабилитировался после заболевания коронавирусом. Тогда дело дошло до реанимации. К сожалению, процесс восстановления идёт все ещё, а ниже 100% сил я не могу работать», — сказал Северин Поздняков в ходе прямого эфира в соцсетях.

Он заверил, что других объективных причин для его увольнения нет. Разногласия с руководством отсутствуют, все госпрограммы реализуются. Дату выборов нового главы района назначит в ближайшие дни районный совет депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, В 2021 году отправились в отставку главы ещё трёх муниципалитетов республики. Глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский уволился по семейным обстоятельствам, глава Мирнинского района был вынужден покинуть должность в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, глава Якутска Сардана Авксентьева ушла в отставку в связи с состоянием здоровья.