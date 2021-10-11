Новосибирск, , 11:27 — REGNUM В Новосибирской области создана вся необходимая инфраструктура для вакцинации от коронавирусной инфекции: открыты пункты вакцинации, сформированы выездные прививочные бригады и запас вакцин. Об этом сообщает региональное правительство.

Вакцинация Правительство Новосибирской области

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Министерством здравоохранения региона развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и области, из них 40 в городе Новосибирске и 53 в Новосибирской области, а также 18 мобильных пункта на территории города и 11 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад, предназначенных для выездной вакцинации трудовых коллективов на предприятиях.

Вакцин против коронавирусной инфекции достаточно во всех пунктах вакцинопрофилактики. В общей сложности в регион поступило более 1 млн 175 тысячи доз вакцин.

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи Новосибирской области. Карта охватывает весь регион, включая самые отдалённые районы. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.