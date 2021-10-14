Барнаул, , 13:54 — REGNUM Известие о том, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал медиков старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за COVID-19 и рисков для здоровья, вернуться на свои рабочие места, показалось неоднозначным кандидата медицинских наук, алтайскому общественнику Константину Емешину. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

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«В данном случае вряд ли можно точно прогнозировать решения медиков. Но одно могу отметить, что ветераны медики проходили выбор профессии и обучение во времена СССР. А в те времена конечно главное было стремление к состраданию и помощи больным.

Сегодня, когда врачи учатся не у пастели больного, а в «Симуляционных центрах», когда ведущую роль играют рыночные отношения, то прогнозирую, что довольно много ветеранов медиков откликнется окунувшись в воспоминания молодых лет. Однако сегодня возникнут другие проблемы — процедура допуска и сертификации врача максимально забюрократизировалась, поэтому здесь могли бы сыграть определенную роль медицинские палаты как самоорганизующие структуры.

Так что мало министру провозгласить ПРИЗЫВ, надо его еще и ОРГАНИЗОВАТЬ. А современная бюрократия уже разучилась что-либо организовывать, и зачастую ее интересуют только финансовые потоки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обратился к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики. Он предложил им вернуться.

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