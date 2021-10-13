Москва, , 14:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин будет принимать участие в работе Валдайского форума в очном формате, однако с некоторыми ограничениями, связанными с пандемией. Об этом 13 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет в очном формате, но тоже в таком ковидно-очном формате», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом в нынешнем году Валдайский форум будет проходит в Сочи в период с 18 по 21 октября и его тема: «Глобальная встряска — XXI: человек, ценности, государство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Российской энергетической недели.