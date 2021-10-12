Петрозаводск, , 13:03 — REGNUM В Республике Карелия вводят QR-коды на фоне роста числа заболевших COVID-19, сообщил 12 октября глава региона Артур Парфенчиков. Если в середине сентября в регионе было около 150 новых случаев ежедневно, то с начала октября — 250−260 человек ежедневно.

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Глава Карелии отметил, что непрекращающаяся пандемия диктует единственно верный сценарий — мобилизоваться и усилить борьбу с коронавирусом.

«Решающую роль здесь играет вакцинация. Это доказано не только наукой, но и самой историей. Время диспутов давно прошло, — подчеркнул Парфенчиков. — Оперштаб принял решение ввести дополнительные меры в республике. С 15 октября в Карелии начинает действовать система QR-кодов».

При посещении общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня.

«То есть кафе, музей, кинотеатр, фитнес-центр или бассейн — только с одним из этих документов», — подытожил Парфенчиков.

Что касается количества участников массовых мероприятий, то при предоставлении одного из вышеперечисленных документов — это 50 человек и более в помещениях, 100 и более — на открытом воздухе. Вместе с тем, до 25 октября приостановлено проведение массовых мероприятий в Медвежьегорском, Лоухском, Муезерском, Калевальском районах и в Костомукше.

«Также QR-код должны будут предоставлять гости республики при заселении в гостиницы, — заметил глава республики. — За медицинской помощью жители Карелии по-прежнему могут обращаться в свои поликлиники, ФАПы и больницы. Но с 1 ноября при этом нужно будет предоставить цифровой сертификат».

Вместо кода также можно будет предоставлять документ о прохождении вакцинации, справку о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании либо отрицательный ПЦР-тест. Для оказания скорой и неотложной помощи эти документы не требуются.

Отметим, за минувшие сутки в регионе было выявлено лабораторным путем 272 инфицированных жителя, что на 24 человека больше, чем днем ранее. Вместе с тем выписаны по выздоровлению за минувшие сутки 236 человек. А также подтверждены еще три летальных исхода от COVID-19. Всего с начала пандемии в Карелии заразились 68 872 человека, из них выздоровели 65 374 человека. Умерло 914 пациентов.

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